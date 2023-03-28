Kahramanmaraş kırsalında da enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'taki depremlerde yıkımın yaşandığı kırsal mahallelerde enkaz kaldırma çalışmalarına devam ediliyor.

Elbistan ve Pazarcık merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde Pazarcık ilçesinde kırsaldaki Büyüknacar Fatih ve Büyüknacar Kocadere mahalleleri de hasar gördü.

Yıkılan evlerin enkaz kaldırma çalışmaları ekipler tarafından sürdürülüyor.

Sabahın erken saatlerinde iş makineleriyle mesaiye başlayan ekipler, gün boyunca çalışma yapıyor.

Çalışmaları takip eden bazı mahalle sakinlerinin, enkaz altında kalan eşyalarından sağlam olanları almaya çalıştığı görüldü.







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