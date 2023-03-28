İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Kahramanmaraş'ta depremzedelerle iftar yaptı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KAHRAMANMARAŞ (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kahramanmaraş'ta iftar programına katıldı.

Soylu, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi önünde kurulan iftar çadırında depremzedelerle iftar yaptı.

İftar programının ardından Soylu, vatandaşlarla bir süre sohbet etti.

Bakan Soylu'ya ilde koordinatör olarak görev yapan bazı illerin valileri de eşlik etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.