Kahramanmaraş merkezli depremler mezarlıklarda da hasara neden oldu

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat'taki depremlerin merkez üslerinden Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde, yapıların yanı sıra bazı mezarlıklarda da tahribat oluştu.

7,7 büyüklüğündeki depremin merkez üssü Pazarcık ilçesinin kırsal mahallelerinde birçok ev depremde yıkıldı.

Şahintepe Mahallesi'ndeki mezarlıkta yer alan kabirler, şiddetli sarsıntının etkisiyle hasar gördü, bazı mezar taşları kırıldı.

Sarsıntılar nedeniyle mezarlık duvarlarının bazı bölümlerinin yanı sıra mezarlık içerisinde bulunan müştemilat da yıkıldı.

Mezarlığın bir bölümünde de toprakta yarılmaların oluştuğu görüldü.









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