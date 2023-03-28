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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kahramanmaraş merkezli depremler mezarlıklarda da hasara neden oldu

AA

Kahramanmaraş merkezli depremler mezarlıklarda da hasara neden oldu

KAHRAMANMARAŞ (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat'taki depremlerin merkez üslerinden Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde, yapıların yanı sıra bazı mezarlıklarda da tahribat oluştu.

7,7 büyüklüğündeki depremin merkez üssü Pazarcık ilçesinin kırsal mahallelerinde birçok ev depremde yıkıldı.

Şahintepe Mahallesi'ndeki mezarlıkta yer alan kabirler, şiddetli sarsıntının etkisiyle hasar gördü, bazı mezar taşları kırıldı.

Sarsıntılar nedeniyle mezarlık duvarlarının bazı bölümlerinin yanı sıra mezarlık içerisinde bulunan müştemilat da yıkıldı.

Mezarlığın bir bölümünde de toprakta yarılmaların oluştuğu görüldü.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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