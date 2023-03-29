Trabzon Büyükşehir Belediyesi Elbistan'da "kardeşlik çadırı" kurdu

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - Trabzon Büyükşehir Belediyesince, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerin vurduğu Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, ramazanda depremzedelerin yemek ihtiyacının karşılanması için "kardeşlik çadırı" kuruldu.

Çadırda, sahur ve iftar vakitlerinde 2 bin kişiye sıcak yemek sunuluyor. Ayrıca çocuklara yönelik etkinlikler gerçekleştiriliyor. Düzenlenen programlarda Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ramazan söyleşileri de yer alıyor.

Büyükşehir Belediyesi Trabitaş Genel Koordinatörü Adem Güneş, AA muhabirine, depremin hemen ardından Kahramanmaraş'a geldiklerini ve depremzedelerin yemek ihtiyaçları konusunda çalışma yaptıklarını söyledi.

Ramazan ayı dolayısıyla kardeşlik çadırı kurduklarını aktaran Güneş, her güne özel yemeklerle hizmet sunduklarını ifade etti.

Güneş, ilçede 22 kişilik ekiple bulunduklarını belirterek, depremin yaraları sarılıncaya kadar çalışmalara devam edeceklerini anlattı.



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