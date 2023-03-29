Kahramanmaraş'ta buğday tarlalarına yuvarlanan kayalar depremlerin etkisini gösteriyor

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - MESUT KARADUMAN - GÖKHAN BALCI - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremler sonrası tepeden buğday tarlalarına yuvarlanan kayalar, afetin büyüklüğünü yansıtıyor.

Depremlerden en fazla etkilenen yerleşim birimleri arasında yer alan, 6 Şubat'taki ilk depremin merkez üssü Pazarcık ilçesinin kırsal mahallelerinde de yıkım ve can kayıpları yaşandı.

Mahallelerde enkaz kaldırma çalışmaları sürerken, Mehmet Emin Arıkoğlu Mahallesi'nde Atatan Tepesi'ndeki yamaçlardan koparak buğday tarlalarına yuvarlanan kayalar, sarsıntıların büyüklüğünü gözler önüne serdi.

Yuvarlanan kayalardan bir bölümünün tarlanın yanındaki tren raylarına kadar ulaştığı görüldü.

Tarlalardaki kayalar dron ile görüntülendi.

- "Minibüs büyüklüğünde kayalar tarlaya yuvarlandı"

Pazarcık ilçesinde yaşayan 70 yaşındaki Ali Şanlıdağ, AA muhabirine, daha önce böyle bir afet görmediğini söyledi.

Şanlıdağ, depremin ilçede bazı mahallelerde çok büyük yıkıma neden olduğunu belirterek, "Depremden sonra neredeyse minibüs büyüklüğünde kayalar tarlaya yuvarlandı. Bunlar insan gücüyle tarladan atılacak gibi değil. Kepçe yardımıyla temizlenebilir ancak başka türlü kayaları tarladan temizlemek zor." dedi.

Depremin izlerinin silinmeye çalışıldığını ifade eden Şanlıdağ, ilçede çiftçilerin de tarlalarını işlemeye başlayarak yaşanan acıyı unutmaya çalışacağını dile getirdi.

- "Sanki dağ yürüdü"

Şanlıdağ, kayaların tarlanın bazı yerlerinde küçük çukurlar oluşturduğunu ifade ederek, "Tarlada kayaları görenler şaşkınlık yaşadı. Bundan sonra tarla sahipleri birlikte çalışıp taşları kırarak temizleyecek. Kayalar tarlaların kenarlarındaki ceviz ağaçlarını da kökünden kopardı. Ben 70 yaşındayım, daha önce böyle bir afet görmedim." diye konuştu.

Mahalle sakinlerinden Ramazan Şanlıdağ da depremden sonra tarlaya geldiklerinde kayaları görünce gözlerine inanamadıklarını dile getirdi.

Şanlıdağ, tarlalardaki kayaların insan boyundan büyük olduğunu aktararak, "Allah kimseye bir daha böyle felaketler göstermesin. Çok zor bir gün yaşadık. Yer yerinden oynadı. Sanki dağ yürüdü. Ekinler hasat edildikten sonra kayalar kepçe yardımıyla kaldırılmaya çalışılacak." dedi.





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