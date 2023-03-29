Kahramanmaraş'ta bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - Onikişubat ile Dulkadiroğlu ilçelerinde aciliyeti olan bina yıkımları ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.

Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan olan depremlerde yıkılan ya da yıkım kararı verilen binalarda yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları ekiplerce yürütülüyor.

Onikişubat ilçesinde Dumlupınar, Ertuğrul Gazi, Hayrullah, Avcılar, Kapıkaya, Çamlıbel, Abdullah Çavuş ve Yunus Emre mahalleleri ile Dulkadiroğlu ilçesinde Dereköy, Sakarya, Elmalar, Mehmet Akif, Erkenez ve Karacasu Karaziyaret mahallelerinde çalışma yapılıyor.

Yıkılacak binaların çevresi polis ekiplerince şeritlerle kapatılıyor, daha sonra yapılar iş makineleriyle kontrollü şekilde yıkılıyor.

Ekipler, diğer yandan depremde yıkılan binaların enkaz kaldırma çalışmalarını sürdürüyor.

Numune alınan enkaz, iş makineleriyle kamyonlara yüklenerek moloz depolama alanlarına gönderiliyor.

Yıkım ve enkaz kaldırma çalışmalarını, güvenlik önlemleri çerçevesinde ev ve iş yeri sahipleri de takip edebiliyor.

- Bina sakinleri yıkımlara eşlik etti

Azerbaycan Bulvarı'ndaki binaların yıkım işlemlerini de bina sakinleri takip etti. Kentte etkili olan sağanağa rağmen yıkım ve enkaz kaldırma çalışmalarına refakat eden vatandaşların varillere yaktıkları ateşle ısındıkları görüldü.

Dulkadiroğlu ve Onikişubat ilçelerinde acil yıkım kararı bulunan binalardan 24'ünün yıkımının bugün tamamlanması planlandı.

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