Kahramanmaraş'ta mobil kütüphane depremzede çocukların hizmetinde

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KAHRAMANMARAŞ (AA) - SERHAT ZAFER / HALİFE YALÇINKAYA - "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat'taki depremlerin büyük hasara yol açtığı Kahramanmaraş'ta çadır ve konteyner kentlerde kalan çocuklar için mobil kütüphane hizmeti veriliyor.

Kentte afetzedelerin barınma, gıda, temizlik ve hijyen ihtiyaçlarının karşılanmasına destek olan Beyoğlu Belediyesi, farklı kültürel etkinliklerle hem çocuklara hem de yetişkinlere hizmet sunuyor.

Yaraların sarılması için gerçekleştirilen çalışmalara katkı sağlayan belediye ekipleri, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesine ait, daha önce şehir içi ulaşımda kullanılan atıl durumdaki bir halk otobüsünü de kütüphane olarak dizayn etti.

Otobüse kitap rafları monte edilerek okuma bölümleri oluşturuldu. Kütüphane resimleri ile dış kaplaması yapılarak mobil kütüphaneye dönüştürülen otobüste, farklı yaş gruplarına uygun kitaplar yer alıyor. Çeşitli etkinlikler için de kullanılan mobil kütüphaneden, isteyen çocuklara ödünç kitap veriliyor.

Mobil kütüphane, çadır ve konteyner kentler arasında ring seferi yapıyor.

- "Her gün 100'den fazla çocuk aracımızı ziyaret ediyor"

Beyoğlu Belediyesi Kütüphane Sorumlusu Kübra Ergün, AA muhabirine, depremden etkilenen çocukların kitap okuyarak kaliteli vakit geçirmesi için çalışma yaptıklarını söyledi.

Eski bir belediye otobüsünü mobil kütüphane olarak tasarladıklarını anlatan Ergün, otobüsün yenilenen haliyle 59. Kütüphane Haftası'nda çadır ve konteyner kentleri dolaşmaya başladığını ifade etti.

Ergün, "Kütüphane yaşatır, kütüphane umuttur. 'Kitaplar çocuklara iyi gelecek, gençlerimizin ufkunu genişletecek' diyerek yola çıktık." dedi.

Çocuklar için mobil kütüphanede Karagöz-Hacivat gösterimi, yüz boyama gibi etkinlikler de yaptıklarını belirten Ergün, kitapları ödünç verdiklerini, sonra yine aynı noktalara uğrayarak bunları yenileriyle değiştirdiklerini kaydetti.

Ergün, "Günde 2-3 noktaya ulaşıyoruz. 5 bin kitabımız vardı, bunun 2 binini şimdiye kadar ödünç verdik. Her gün 100'den fazla çocuk aracımızı ziyaret ediyor." diye konuştu.

- "Hem okumamız gelişiyor hem de eğleniyoruz"

Mobil kütüphaneden yararlanan 4. sınıf öğrencisi Gökçenur Sivri, deprem nedeniyle zor günler geçirdiklerini aktardı.

Bu zorlukları mobil kütüphaneden edindikleri kitapları okuyarak atlatmaya çalıştıklarını, verilen hizmetten memnun olduklarını dile getiren Sivri, "Arkadaşlarımın da memnun olduğunu düşünüyorum çünkü çok eğleniyoruz. Burada etkinlikler yapılıyor. Hem okumamız gelişiyor hem de eğleniyoruz." ifadelerini kullandı.

5. sınıf öğrencisi Ecrin Nisa Korkmaz da etkinliklerde çok eğlendiğini söyledi.

Psikolojik açıdan da rahatladıklarını ifade eden Korkmaz, "Bizi burada çok mutlu ediyorlar. Kitap okuyoruz, boyama yapıyoruz. Bazı kitapları alıp götürüyoruz ve okuduktan sonra geri getiriyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.