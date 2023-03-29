Kahramanmaraş'ta mobil kütüphane depremzede çocukların hizmetinde

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kahramanmaraş'ta mobil kütüphane depremzede çocukların hizmetinde

AA

SERHAT ZAFER / HALİFE YALÇINKAYA - "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat'taki depremlerin büyük hasara yol açtığı Kahramanmaraş'ta çadır ve konteyner kentlerde kalan çocuklar için mobil kütüphane hizmeti veriliyor.

Kahramanmaraş'ta mobil kütüphane depremzede çocukların hizmetinde

KAHRAMANMARAŞ (AA) - SERHAT ZAFER / HALİFE YALÇINKAYA - "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat'taki depremlerin büyük hasara yol açtığı Kahramanmaraş'ta çadır ve konteyner kentlerde kalan çocuklar için mobil kütüphane hizmeti veriliyor.

Kentte afetzedelerin barınma, gıda, temizlik ve hijyen ihtiyaçlarının karşılanmasına destek olan Beyoğlu Belediyesi, farklı kültürel etkinliklerle hem çocuklara hem de yetişkinlere hizmet sunuyor.

Yaraların sarılması için gerçekleştirilen çalışmalara katkı sağlayan belediye ekipleri, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesine ait, daha önce şehir içi ulaşımda kullanılan atıl durumdaki bir halk otobüsünü de kütüphane olarak dizayn etti.

Otobüse kitap rafları monte edilerek okuma bölümleri oluşturuldu. Kütüphane resimleri ile dış kaplaması yapılarak mobil kütüphaneye dönüştürülen otobüste, farklı yaş gruplarına uygun kitaplar yer alıyor. Çeşitli etkinlikler için de kullanılan mobil kütüphaneden, isteyen çocuklara ödünç kitap veriliyor.

Mobil kütüphane, çadır ve konteyner kentler arasında ring seferi yapıyor.

- "Her gün 100'den fazla çocuk aracımızı ziyaret ediyor"

Beyoğlu Belediyesi Kütüphane Sorumlusu Kübra Ergün, AA muhabirine, depremden etkilenen çocukların kitap okuyarak kaliteli vakit geçirmesi için çalışma yaptıklarını söyledi.

Eski bir belediye otobüsünü mobil kütüphane olarak tasarladıklarını anlatan Ergün, otobüsün yenilenen haliyle 59. Kütüphane Haftası'nda çadır ve konteyner kentleri dolaşmaya başladığını ifade etti.

Ergün, "Kütüphane yaşatır, kütüphane umuttur. 'Kitaplar çocuklara iyi gelecek, gençlerimizin ufkunu genişletecek' diyerek yola çıktık." dedi.

Çocuklar için mobil kütüphanede Karagöz-Hacivat gösterimi, yüz boyama gibi etkinlikler de yaptıklarını belirten Ergün, kitapları ödünç verdiklerini, sonra yine aynı noktalara uğrayarak bunları yenileriyle değiştirdiklerini kaydetti.

Ergün, "Günde 2-3 noktaya ulaşıyoruz. 5 bin kitabımız vardı, bunun 2 binini şimdiye kadar ödünç verdik. Her gün 100'den fazla çocuk aracımızı ziyaret ediyor." diye konuştu.

- "Hem okumamız gelişiyor hem de eğleniyoruz"

Mobil kütüphaneden yararlanan 4. sınıf öğrencisi Gökçenur Sivri, deprem nedeniyle zor günler geçirdiklerini aktardı.

Bu zorlukları mobil kütüphaneden edindikleri kitapları okuyarak atlatmaya çalıştıklarını, verilen hizmetten memnun olduklarını dile getiren Sivri, "Arkadaşlarımın da memnun olduğunu düşünüyorum çünkü çok eğleniyoruz. Burada etkinlikler yapılıyor. Hem okumamız gelişiyor hem de eğleniyoruz." ifadelerini kullandı.

5. sınıf öğrencisi Ecrin Nisa Korkmaz da etkinliklerde çok eğlendiğini söyledi.

Psikolojik açıdan da rahatladıklarını ifade eden Korkmaz, "Bizi burada çok mutlu ediyorlar. Kitap okuyoruz, boyama yapıyoruz. Bazı kitapları alıp götürüyoruz ve okuduktan sonra geri getiriyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kahramanmaraş'ta bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta bina yıkım ve enkaz kaldırma ...
Kahramanmaraş Karacasu Konteyner Kenti'nde 2 bin 739 depremzede misafir ediliyor
YEREL HABERLER Kahramanmaraş Karacasu Konteyner Kenti'nde 2 bin 739 ...
Kahramanmaraş'ta buğday tarlalarına yuvarlanan kayalar depremlerin etkisini gösteriyor
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta buğday tarlalarına yuvarlanan ...
Enkazdan 102 saat sonra çıkarılan Melike yürüyeceği günlerin hayalini kuruyor
YEREL HABERLER Enkazdan 102 saat sonra çıkarılan Melike yürüyeceği ...
Kahramanmaraş'ta depremzede çocuklar bilim şenliğiyle moral buluyor
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta depremzede çocuklar bilim şenliğiyle ...
Trabzon Büyükşehir Belediyesi Elbistan'da "kardeşlik çadırı" kurdu
YEREL HABERLER Trabzon Büyükşehir Belediyesi Elbistan'da "kardeşlik ...
Kahramanmaraş'ta bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları 14 mahallede devam edecek
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta bina yıkım ve enkaz kaldırma ...
Kahramanmaraş'ta çadır kente kurulan dev ekranda milli maç heyecanı yaşandı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta çadır kente kurulan dev ekranda ...
Kahramanmaraş merkezli depremler mezarlıklarda da hasara neden oldu
YEREL HABERLER Kahramanmaraş merkezli depremler mezarlıklarda da ...
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Kahramanmaraş'ta depremzedelerle iftar yaptı
YEREL HABERLER İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Kahramanmaraş'ta ...
Bakan Soylu, depremzedelerle iftar yaptı
YEREL HABERLER Bakan Soylu, depremzedelerle iftar yaptı
Kahramanmaraş kırsalında da enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Kahramanmaraş kırsalında da enkaz kaldırma ...
Kahramanmaraş'ta enkaz altında kalan kediye depremden 49 gün sonra ulaşıldı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta enkaz altında kalan kediye depremden ...
Kahramanmaraş'ta depremlerde hasar görmeyen mandıra üretime devam ediyor
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta depremlerde hasar görmeyen mandıra ...
Kahramanmaraşlı esnaf 13 yıldır kamyon kasasında overlok hizmeti sunuyor
YEREL HABERLER Kahramanmaraşlı esnaf 13 yıldır kamyon kasasında ...
Çadır kentlerdeki çocuklar gönüllü gençlerin etkinlikleriyle sosyalleşiyor
YEREL HABERLER Çadır kentlerdeki çocuklar gönüllü gençlerin ...
Arkadaşlarını depremde kaybeden Fatma, doktor olma hayalini çadırda ders çalışarak sürdürüyor
YEREL HABERLER Arkadaşlarını depremde kaybeden Fatma, doktor olma ...
Baba yadigarı "hicaz" ve "rast makamı" Maraş çöreğinin üretimini sürdürüyor
YEREL HABERLER Baba yadigarı "hicaz" ve "rast makamı" Maraş ...
Depremzede sağlık çalışanı ailesini güvenli yere bırakıp yardımına koştu
YEREL HABERLER Depremzede sağlık çalışanı ailesini güvenli yere ...
Kahramanmaraş'a yardım için gelenler esnafa da can suyu oldu
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'a yardım için gelenler esnafa da can ...
Depremde iş yeri yıkılan esnaf, mücadelesini depoda sürdürüyor
YEREL HABERLER Depremde iş yeri yıkılan esnaf, mücadelesini depoda ...
Kahramanmaraş'ta bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları 14 mahallede devam edecek
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta bina yıkım ve enkaz kaldırma ...
Kahramanmaraş'ta 4.5 büyüklüğünde deprem 
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta 4.5 büyüklüğünde deprem 
Kahramanmaraş'ta Ebrar Sitesi'nde yıkılan binaların enkazının kaldırılması tamamlandı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta Ebrar Sitesi'nde yıkılan binaların ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.