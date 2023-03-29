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Sanatçı Yavuz Bingöl, depremzedelere desteğini sürdürüyor:

AA

Sanatçı Yavuz Bingöl, depremzedelere desteğini sürdürüyor:

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Sanatçı Yavuz Bingöl, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgede yürüttüğü çalışmalarla afetzede aileler ile çocuklara moral veriyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde, birçok aile çadır ve konteyner kentlerde yaşamaya devam ediyor.

Depremlerin ardından kamu kurum ile sivil toplum kuruluşları, gönüllüler, vatandaşlar ve birçok sanatçı da depremzedelere yardımını sürdürüyor.

Depremin merkez üssü Kahramanmaraş ile Hatay’da oluşturduğu etkinlik alanlarında depremzede çocuklarla vakit geçiren ve ailelere yardım paketleri dağıtan Bingöl, daha sonra depremden etkilenen bölgede dolaşıyor.

Gittiği illerde depremzedelerle sohbet eden, çocuklara hediye dağıtan Bingöl, depremzedelere destek olmaya devam ediyor.

Bingöl, AA muhabirine, yaklaşık 45 gündür Kahramanmaraş başta olmak üzere depremin etkilediği illeri dolaştığını söyledi.

İlk etkinlik çadırını Kahramanmaraş'a kurduklarını belirten Bingöl, "Depremzede çocuklarımızla vakit geçirip onların yaşadıkları travmayı atlatabilmeleri için sanatın ve müziğin gücünü kullanıyoruz. Bir çadır da İskenderun'a kurduk. Burada da çocuklarımızla zaman geçiriyoruz. Her iki çadırımızda da çizgi film ve kukla gösterileri yer alıyor." dedi.

Bingöl, depremzede çocuklardan kurdukları halk müziği korosunun çalışmalarını sürdürdüğünü, koronun 23 Nisan'da performans sergileyeceğini kaydetti.

- "Yardımlaşma ve dayanışmayı seven bir milletiz"

Devletin bütün kademelerinin deprem bölgelerinde canla başla mücadele ettiğini anlatan Bingöl, şöyle konuştu:

"Deprem bölgelerinde onlarca vali, vali yardımcısı, kaymakam, binlerce jandarmamız var. AFAD ile gönüllüler de var. Devlet tüm imkanlarıyla sahada. Bu yaraları bir an önce el birliğiyle saracağız. Biz büyük bir millet ve devletiz. Dünyanın hiçbir yerinde bu kadar güzel bir ülke, güzel bir insan topluluğu yok. Yardımlaşma ve dayanışmayı seven bir milletiz. Böyle büyük afet ve felaketlerden el birliğiyle yaraları sarıp kurtulacağız. İnşallah daha güzel günlere beraber çıkacağız. Herkes elinden geleni yapıyor. Biz de depremi yaşayanların bu travmayı atlatabilmeleri için üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz."

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