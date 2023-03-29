Kahramanmaraş'ta sağanak etkili oluyor

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiliyor.

Kent genelinde sabah saatlerinden itibaren aralıklarla devam eden sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Su birikintileri nedeniyle araç sürücüleri ve yayalar zor anlar yaşadı.

Yağışa rağmen kentte enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.





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