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Konteyner kentteki iş atölyesinde depremzede kadınlara moral verilerek meslek öğretiliyor

AA

Konteyner kentteki iş atölyesinde depremzede kadınlara moral verilerek meslek öğretiliyor

KAHRAMANMARAŞ (AA) - SERHAT ZAFER / HALİFE YALÇINKAYA - 6 Şubat'taki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile kadın kooperatifleri desteğinde oluşturulan iş atölyesine katılan depremzede kadınlar, hem depremin izlerini silmeye çalışıyor hem de dikiş nakış öğreniyor.

Kahramanmaraş Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ile kadın kooperatifleri desteğiyle Karacasu Konteyner Kenti'nde çadırda iş atölyesi oluşturuldu. Atölyede kadın kursiyerlere, usta öğreticiler dikiş nakış öğretiyor.

Depremzede kadınlar aldıkları eğitimle hem meslek öğreniyor hem de konteyner kentte kalan vatandaşlara talep olması halinde etek, yelek ve elbise dikiyor, terzilik hizmeti sunuyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde görevli Gözde Melahat Fakıoğlu, AA muhabirine, depremzede kadınlara psikolojik destek sağlamak amacıyla kurs açtıklarını söyledi.

Kadın kooperatiflerinden üç usta öğreticinin kursa destek verdiğini belirten Fakıoğlu, "Burada kadınlarımız gün içinde hem dikiş nakış öğreniyor hem de kendi ihtiyaçlarını giderebiliyorlar. Kurs bu ay başladı. Günlük 30 civarında kursiyerimiz dönüşümlü olarak katılım sağlıyor. Toplamda da kursiyer sayımız 87'ye ulaştı." dedi.

- "Depremi burada unutuyoruz, aklımıza gelmiyor"

Kurs usta öğreticisi Ümran Şimşek de konteyner kentte kalan depremzede kadınlara dikiş ve nakış öğrettiklerini anlattı.

Kursiyerlerin boş vakitlerini değerlendirerek meslek de öğrendiğini aktaran Şimşek, şunları kaydetti:

"Depremzede kadınlara yaşadıklarını unutturarak psikolojik destek olmaya çalışıyoruz. Hem kendi ihtiyaçlarını karşılıyorlar hem de buradaki depremzedelerin ihtiyaçlarını gideriyorlar. Perdesi kısa geliyor, yapıyoruz, pantolonun paçası kesilecek, onu kesiyoruz. Etek ve elbise ihtiyacı olanın bu ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyoruz. Depremi burada unutuyoruz, aklımıza gelmiyor. Yaşadığımız kolay bir şey değil, adeta kıyameti yaşadık. Burada bir şeylerle uğraşınca deprem aklımıza gelmiyor. Şu an 15 öğrencimiz makineleri öğrendi, ileriye dönük üretime geçeceğiz. Üretime geçtikten sonra da depremzedeler yararına katkı sağlamayı düşünüyoruz."

Kursiyerlerden Fadime Demirel ise kurs sayesinde boş zamanını değerlendirdiğini, etek, yelek ve elbise dikerek zamanını geçirdiğini belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Kursiyer Hürü Başar ise depremde yaşadıklarını unutmak için kursa katıldığına işaret ederek, "Hem iş öğreniyoruz hem de psikolojik olarak rahatlıyoruz. Emeği geçenlerden Allah razı olsun. Hem kendi ihtiyaçlarımızı hem de konteyner kentten gelen terzilik ihtiyaçları karşılıyoruz." diye konuştu.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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