Deprem bölgesindeki diyabet hastası çocuk ve gençlere glikoz ölçüm cihazı veriliyor

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - MUHAMMED KAYGIN / ÖZGÜR ALANTOR - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen illerde yaşayan 0-22 yaş arası Tip-1 diyabet hastası çocuk ve gençlere glikoz ölçüm cihazı verilmeye başlandı.

Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü ekipleri, Kahramanmaraş'ta belirlenen 150 Tip-1 diyabet hastası çocuk ve gence Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla glikoz ölçüm cihazları ile cihaza uyumlu cep telefonu verdi.

Ailelere cihaz hakkında bilgi veren ekipler, glikoz ölçüm cihazlarını diyabet hastası çocuk ve gençlerin kollarına taktı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü Sağlık ve Düzenli Yardımlar Daire Başkanı İlknur Dinçer Yavuz, AA muhabirine, Kahramanmaraş'ta iki günde 0-22 yaş arası 150 Tip-1 diyabet hastası çocuk ve gence ulaştıklarını söyledi.

Depremin ardından yardım programının kapsamının genişletildiğine işaret eden Yavuz, deprem bölgelerinde deprem öncesi ikamet eden Tip-1 diyabet hastası 0-22 yaş arası çocuk ve gençlerin ihtiyaç sahipliği şartı aranmaksızın yardım programından faydalanabildiğini belirtti.

- "Veriler izleme takip birimimiz tarafından da takip ediliyor"

Yardım programının deprem bölgesi dışındaki illerde de devam ettiğini, bu illerde ihtiyaç sahipliği kriterlerine bakıldığını dile getiren Yavuz, uygulama ile artık çocukların parmakları delinmeden insülin değerlerinin öğrenebileceğini aktardı.

Yardım programı kapsamında hastalara telefon da verildiğini anlatan Yavuz, şöyle devam etti:

"Bu telefonda bir uygulama yüklü. Bu uygulamada insülin değerleri takip edilebiliyor. Telefona aktarılan veriler izleme takip birimimiz tarafından da takip ediliyor. Gerekli durumlarda, insülin değerlerinin referans aralığının dışına çıktığı durumlarda izleme takip birimimiz tarafından faydalanıcı 18 yaşından büyükse kendisi, yoksa yakını, okuldaysa öğretmeni, hatta gerekirse ilgili sağlık birimleri haberdar ediliyor ve hemen harekete geçiliyor. Bu program dünyada eşine rastlamadığımız bir program. Deprem bölgesinde 2 binin üzerinde, ülke genelinde de 7 bin 200 Tip-1 diyabetli çocuk ve gence ulaşacağız. Bakanlık olarak böyle bir programı vatandaşlarımıza ulaştırdığımız için mutluyuz."

Yavuz, glikoz ölçüm cihazlarının 24 ay boyunca hak sahiplerine ulaştırılacağını kaydetti.

1,5 yaşında Tip-1 diyabet hastalığına yakalanan 7 yaşındaki Yahya Bolat'ın babası Hakan Bolat, bugüne kadar çocuğunun insülin değerlerini parmağını delerek takip ettiklerini söyledi.

Bolat, "Önceden parmağından, ayağından her defasında delinerek kan değerine bakıldığı için yara oluyordu ve bundan rahatsız oluyordum. İnşallah bundan da kurtulacağız. Emeği geçenlerden Allah razı olsun." dedi.

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