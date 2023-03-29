Kahramanmaraş'ta depremin etkisiyle dağdan kopan kayalar mezarlıklara da zarar verdi

KAHRAMANMARAŞ - ÖZGÜR ALANTOR / MUHAMMED KAYGIN - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde dağdan kopan kaya parçaları, Göksun ilçesine bağlı Arslanbey Çiftliği Mahallesi'ndeki mezarlıklara da zarar verdi.

Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler, ev ve iş yerlerinin yanı sıra mezarlıklarda da tahribat oluşturdu.



Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesine bağlı Arslanbey Çiftliği Mahallesi Muhtarı Ramazan Levent, AA muhabirine, çok büyük bir deprem yaşadıklarını söyledi.

Deprem nedeniyle Toros Dağları'nın bitiş bölümünde kurulu köylerinde büyük zarar meydana geldiğini ifade eden Levent, "Deprem vurunca hepimiz ne olduğunu anlayamadık. Sarsıntı çok büyüktü. Evin içerisindeydim. Annemi çıkarmak için kucakladım ama deprem iki sefer beni yere vurdu. Evin bir metre havaya kalkıp tekrar indiğini gördüm. Hepimiz için çok zordu. Hala araç geçiyor, takırtı oluyor, deprem oluyor sanıyoruz. Bu psikoloji ile yaşıyoruz." diye konuştu.

Levent, köy mezarlığının dağların alt kısmında bulunduğunu ifade ederek, "Dağdan gelen devasa kayalar mezarlarımıza zarar verdi. Mezarlığımız yerle bir oldu. Mezarlığımızın yarıdan fazlası zarar gördü. Çok büyük bir depremdi." dedi.



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