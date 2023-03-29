Elbistan'da 2 bin konteynerlik "Avustralyalı Türkler Mahallesi" kuruluyor

KAHRAMANMARAŞ (AA) - İZZET MAZI - Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen ikinci depremin merkez üssü Elbistan'da, yurt dışında yaşayan gurbetçilerin bağışlarıyla "Avustralyalı Türkler Mahallesi" adıyla konteyner kent kuruluyor.

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, AA muhabirine, konteynerlerin Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) koordinasyonu ile farklı ülkelerde yaşayan gurbetçilerden toplanan bağışlarla satın alındığını ifade etti.

Avustralya'da yaşayan Türklerin de yaptıkları bağışlarla kampanyaya büyük ilgi gösterdiğini vurgulayan Gürbüz, talep üzerine kente "Avustralyalı Türkler Mahallesi" adını verdiklerini dile getirdi.

Belediyenin konteyner kent için yer tahsisi yaptığını ve altyapı çalışmalarını yürüttüğünü ifade eden Gürbüz, kurulacak konteyner kentte 10 bin kişinin barındırılmasının planlandığını bildirdi.

Gürbüz, konteyner kentte her türlü sosyal etkinlikle beraber, sağlık, eğitim imkanı sunulan bir yaşam alanı oluşturulacağını aktararak, şunları kaydetti:

"Bu anlamda özellikle yurt dışında yaşayan gurbetçilerimize çok teşekkür ediyorum. Adının 'Avustralyalı Türkler Mahallesi' olması noktasında bir talep geldi. Biz de uygun gördük. Çünkü Avustralya'da yaşayan gurbetçilerimiz şehre geldiler, yerinde incelediler altyapısından üst yapısına tüm ihtiyaçlarını not aldılar. Yani konteynerin içerisindeki mobilyaya kadar tek tek ilgileniyorlar. Bu da bizi çok duygulandırdı. Gerçekten her ne kadar yurt dışında da olsalar kalplerinin memleketlerinde, Elbistan'da olduğunu gösterdiler."

Her bir konteynerin AFAD standartlarına uygun, tuvalet, banyo ve küçük bir holden oluşan toplamda 21 metrekare alana sahip olduğuna değinen Gürbüz, "Burası altyapısıyla yaşam alanlarıyla özel bir hale geldi. Dolayısıyla geçici konutlarda da vatandaşımızın konforunu üst noktalarda tutmaya çalışıyoruz. Geçici barınma alanları olarak ilk yaptığımız çadır kentlerden artık insanlarımızı buraya taşıyacağız." diye konuştu.

Belirlenen alana şimdiye kadar 900 konteyner yerleştirildiğini, alanda kısa sürede 2 bin konteynere ulaşılacağını bildiren Gürbüz, depremzedelerin de Ramazan Bayramı'na kadar peyderpey konteynerlere yerleştirileceğini sözlerine ekledi.

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