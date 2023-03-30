Kahramanmaraş'ta arazileri baraj altında kalan vatandaşlar için yapılan evler depremde zarar görmedi

KAHRAMANMARAŞ - ÖZGÜR ALANTOR / MUHAMMED KAYGIN - Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde Adatepe Barajı'nın inşa sürecinde hak kaybına uğrayan vatandaşlar için yapılan konutlar depremde hasar görmezken mahallenin eski yerleşim alanındaki yapılarda yıkım büyük oldu.

Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler, Göksun ilçesinde çok sayıda ev ve iş yerine zarar verdi.

Gücüksu Mahallesi'nde ikamet eden ve Adatepe Barajı nedeniyle arazileri kamulaştırılan hak sahiplerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 65 konut yapıldı.

Yöresel köy mimarisine uygun olarak yapılan bu binalar, depremlere direnirken mahallenin eski yerleşim yerinde bulunan konutların ise büyük bölümü yıkıldı ya da ağır hasar gördü.

Gücüksu Mahalle Muhtarı İsmail Özden, AA muhabirine, köyün eski yapılarının büyük oranda zarar gördüğünü ifade etti.

Kerpiç evlerin tamamının yıkıldığını anlatan Özden, "Demek ki yapı sağlam olmazsa insan da ölüyor, yapı da yıkılıyor. Demek ki sağlam yapılırsa bir şey olmuyormuş. Atadan, dededen kalan kerpiç evlerin tamamı yıkıldı. 170 ev yerle bir oldu. 4 insanımız öldü. 350 hayvanımız telef oldu. Sıkıntılı bir süreç yaşıyoruz, hava şartları da çok perişan etti bizi." dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından baraj altında ev ve arazileri kalanlara 65 yeni ev yapıldığını, 2017'de bu evlere yerleştiklerini dile getiren Özden, "Bu konutlarda hiçbir hasar yok. Devletimiz sağ olsun cüzi bir rakamla verdi. Vatandaşlarımız da memnun. Bu evlerde olanlarda sıkıntı yok. Bu evlerde vatandaşlarımız oturmaya devam ediyor." diye konuştu.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.