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Depremde üç çocuğunu kaybeden baba, anılarının bulunduğu mahalleyi terk etmiyor

AA

HALİFE YALÇINKAYA / SERHAT ZAFER - Kahramanmaraş'ta depremde yıkılan evlerinde üç çocuğu yaşamını yitiren, eşi ve diğer 2 oğluyla enkazdan yaralı kurtarılan Yılmaz Şahan, anılarla dolu mahallesini terk etmiyor.

Depremde üç çocuğunu kaybeden baba, anılarının bulunduğu mahalleyi terk etmiyor

KAHRAMANMARAŞ (AA) - HALİFE YALÇINKAYA / SERHAT ZAFER - Kahramanmaraş'ta depremde yıkılan evlerinde üç çocuğu yaşamını yitiren, eşi ve diğer 2 oğluyla enkazdan yaralı kurtarılan Yılmaz Şahan, anılarla dolu mahallesini terk etmiyor.

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat'taki depremlerde, Kahramanmaraş'ın merkez Dulkadiroğlu ilçesi Erkenez Mahallesi'nde Şahan ailesinin yaşadığı iki katlı ev de yıkıldı.

Erkenez Mahallesi'nin eski muhtarı da olan Yılmaz Şahan ile eşi Kadriye, oğulları Osman ve Gökhan Şahan enkazdan yaralı kurtarıldı. Çiftin diğer çocukları Tuncay, Muhammet ve Arda Şahan ise hayatını kaybetti.

Doğup büyüdüğü ve üç oğlunu kaybettiği evlerinin yakınına kurulan çadırda eşi ve iki oğluyla yaşayan Şahan, yıkılan evinin bulunduğu sokaktan her geçişinde gözyaşlarını tutamıyor.

- "Anıları hiç gözümün önünden gitmiyor"

Yılmaz Şahan, AA muhabirine, ilk depremde sarsıntıyla uyandığını, evlerinin büyük bir gürültüyle yıkıldığını söyledi.

Eşi ve çocuklarıyla enkaz altında kaldığını belirten Şahan, "Kafamın üzerinde beton tabla vardı, Allah bizi kurtardı. Depremden 2 saat sonra komşuların yardımıyla enkazdan çıkarıldık." dedi.

Enkazdan çıkartıldığında kolunun kırık olduğunu anlatan Şahan, üç evladının ise kurtarılamadığını dile getirdi.

Depremde üç çocuğunu, evini ve iş yerini kaybettiğini ifade eden Şahan, "Evimizin enkazı kaldırıldı, burada çadırda yaşıyoruz. Hayalimizden, aklımızdan çıkmıyorlar, üç çocuğum gitti. Anıları hiç gözümün önünden gitmiyor. 2 ay oldu, hala gelecekler diye bekliyoruz. Kayseri'de kolumdan ameliyat oldum. 10 gün hastanede yattım. Şimdi yaralarımızı sarmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Mahallelerinde yıkılan binaların yanı sıra hasarlı ve ağır hasarlı binalar da bulunduğunu anlatan Şahan, anıları bulunan mahallesini bırakmak istemediğini belirtti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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