Depremler kırsal mahalledeki arazide çöküntü ve yükselmeler oluşturdu

KAHRAMANMARAŞ (AA) - MUHAMMED KAYGIN/ÖZGÜR ALANTOR - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından Göksun ilçesinin kırsal Saraycık Mahallesi'nde arazide derin yarıklar ile yükselme ve çökmeler oluştu.

Depremler, Göksun ilçesinin Saraycık Mahallesi'nde de ağır hasara yol açtı. Arazide oluşan çöküntü ve yarıkların derinliği 2 metreyi bulurken, bazı arazilerde ise yükselme oldu.

Saraycık Mahallesi Muhtarı Arslan Yaşar, AA muhabirine, mahallede 92 hanenin bulunduğunu, kışın nüfusun yüzde 80'inin şehir merkezlerine gittiğini söyledi.

Deprem sırasında mahallede yaklaşık 50 kişinin bulunduğunu belirten Yaşar, "Birinci depremde köyümüzde hiç yıkım yoktu. İkinci depremde 13 hanemiz tamamen yıkıldı, 32 hane ise ağır hasarlı olarak kaydedildi." dedi.

Bölgede binlerce artçı depremin olduğunu ve bazı evlerin hasarının arttığını dile getiren Yaşar, şöyle konuştu:

"Fay, köyümüzün içinden, iki evin tam altından geçti. Bir enkazdan 2 kişinin cansız bedenini depremin üçüncü günü çıkardık. Köyümüzde 3 kişi enkaz altında kalarak vefat etti. Bir kişiyi yaralı kurtardık. Depremden sonra Ahir Dağı'nın uzantısı Kaman Dağı dediğimiz yerden 10 dakika boyunca kayalar yuvarlandı. Ürkütücü, çocukları korkutan, oraya buraya kaçışmasına neden olan bir gürültü vardı. Herkes panik halindeydi. Ben zaten enkazın altında kaldım, kendi imkanlarımla çıktım, duvarlar üzerime çökmüştü."

Yaşar, mahallelerinde depremin ardından bilim insanlarınca araştırma yapıldığına işaret ederek, "İstanbul Teknik Üniversitesinden bir profesör geldi. Ben köyün bulunduğu yerin aşağı çöktüğünü sanıyordum, hoca karşı tarafın yükseldiğini söyledi. Köyümüz yaklaşık 3 metre batıya kaydı, 1,5 metre de güney tarafı yükselmiş oldu. Bazı yerler çok geniş, bazı yerler dar ama doğudan başlayarak Göksun'un arkasına kadar derin yarıklar devam ediyor." ifadelerini kullandı.

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