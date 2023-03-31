Ankara Üniversitesinden depremzede çocuklara ramazana özel etkinlik

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Ankara Üniversitesi (AÜ) çalışanları ve öğrencilerinin düzenlediği etkinlikte, depremzede çocuklar gönüllerince eğlendi.

AÜ Sağlık Kültür ve Spor (SKS) Daire Başkanlığınca deprem bölgesindeki çocuklara yönelik başlatılan kültürel ve sportif faaliyetler kapsamında, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde "Ramazan Sokağı" etkinliği düzenlendi.

AA muhabirine etkinlik hakkında bilgi veren Rektör Prof. Dr. Necdet Ünüvar, üniversite olarak bölgedeki depremzedelerin acılarını ve duygularını ilk günden bu yana paylaştıklarını ve bölgeye yardımların her zaman süreceğini aktardı.

Ünüvar, şunları söyledi:

"Üniversite olarak, 6 Şubat'ta meydana gelen asrın felaketi olarak tarihe geçen depremin yaralarını sarmak için elimizdeki imkanlar çerçevesinde depremden zarar gören bölge halkına her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. Bu kapsamda, bölgedeki depremden etkilenen ve depremin yaralarını bir nebze olsun sarmak amacıyla SKS Daire Başkanlığımız tarafından depremzede çocuklarımıza destek olmak için bazı sosyokültürel etkinlikler düzenliyoruz. Çocuklar bizim yarınlarımız, onları eğitim, öğretim, psikolojik ve sosyal anlamdaki tüm ihtiyaçları için asla yalnız bırakmayacağız. Mübarek ramazan ayını da çocuklarımızın eski yıllardaki gibi şenlik ve coşku içinde geçirmeleri için tüm personelimiz ve öğrencilerimiz gönüllü olarak seferber oldular. Türkiye olarak, bu zor dönemleri el birliği içeresinde kardeşçe atlatacağız inşallah. Bölgeye desteğimiz ve ilgimiz, ramazan ayı ve sonrasında da hiç azalmayacak."

"Ramazan Sokağı" etkinliği, depremzede çocuklara moral kaynağı olurken, ilçede kurulan sahnedeki gösteriler yoğun ilgi gördü. Şarkı söyleyip, dans eden çocuklar, tiyatro, Hacivat-Karagöz ve sihirbaz gösterilerini coşkuyla izledi, karaoke ve bilgi yarışmalarına katıldı.

Etkinlik sonunda çocuklara çok sayıda hediyenin yanı sıra Ankara Üniversitesi öğrencilerinin hazırladığı boyama kitapları dağıtıldı.

Üniversitenin deprem bölgesindeki etkinlikleri, ramazan boyunca devam edecek.





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