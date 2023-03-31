Kahramanmaraş'ta vakıfların depremzedelere desteği sürüyor

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Saçaklızade Vakfı tarafından 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Kahramanmaraş'ta kurulan aşevlerinde her gün 6 bin kişilik sıcak yemek dağıtılıyor.

Afetin ilk gününden bu yana yaraları sarmak için gayret sarf eden vakıflar, Kahramanmaraş'ta depremzedelerin barınma, giysi ve yiyecek ihtilaçlarının karşılanması noktasında aktif rol alıyor.

İlçenin önde gelen hayır vakıflarından Saçaklızade Vakfı da Dulkadiroğulları ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde kurduğu aşeviyle sıcak yemek ikramını ramazan ayıyla birlikte iftar ve sahur menüleriyle de sürdürüyor.

Vakfın kurucusu ve başkanı Ali Demirdöven, AA muhabirine, 25 yıldır ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek ulaştırdıklarını, depremlerle birlikte üzerlerine düşen sorumluluğun katlanarak arttığını söyledi.

Demirdöven, "Sıcak çorbamız, yemeğimiz, pilavımız her gün çıkıyor. Deprem olmadan önce günlük 3 bin kişilik yemek çıkarıyorduk. Depremden sonra 6 bin kişilik yemek çıkarmaya başladık. Ayrıca sahurluk ve iftarlık dağıtımı da yapıyoruz. İnşallah bu hizmet devam edecek. Devletimize ve fedakar milletimize çok teşekkür ediyorum. Devletimiz çadır, konteyner ihtiyaçlarını karşılıyor biz de kendimizce iaşelerini karşılıyoruz. Güzel bir hizmet oluyor." diye konuştu.

Bahçelievler Mahallesi Muhtarı Sayid Ahraz da böyle dönemlerde herkesin birlik beraberlik içinde olması gerektiğini belirterek, "Her gün 5-6 bin kişiye yemek dağıtılıyor. Ben de faydalanıyorum. Tüm mahalle sakinleri yiyecek, içecek, su ihtiyaçlarını buradan karşılıyor. Herkes buradan gelip yemeğini alıp gidiyor. Buradan sadece Bahçelievler değil, Yenişehir ve Menderes mahallelerinin sakinleri de faydalanıyor." ifadelerini kullandı.

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