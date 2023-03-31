Kahramanmaraş'ta evcil ve sahipsiz hayvanların yaraları da sarılıyor

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - ALİ RIZA AKKIR / TUNAHAN AKGÜN - "Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat'taki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta evcil ve sahipsiz hayvanlardan bazıları sahiplendirilirken, kentte 30 ton mama dağıtıldı.

Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler, kentteki evcil ve sahipsiz hayvanları da etkiledi.

Arama kurtarma çalışmaları sırasında yaralı bulunan kedi ve köpekler, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Kapıçam Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezinde tedavi edildi.

Tedavileri tamamlanan bazı hayvanlar sahiplendirilirken, 6 Şubat'tan bu yana kentin çeşitli yerlerinde 30 ton mama dağıtımı da gerçekleştirildi.

Merkezin sorumlusu Yakup Bilal, AA muhabirine, depremden sonra barınağa 400 köpek ile 90'a yakın kedinin getirildiğini söyledi.

Tedavileri tamamlanan hayvanları tutanak karşılığında başka illerdeki sivil toplum kuruluşu ve belediyelere gönderdiklerini belirten Bilal, "Böylece deprem bölgesinde çok fazla hayvan kalmasının önüne geçtik. Burada sadece yaralıların tedavilerini yapıyoruz. Depremin ilk gününden itibaren Türkiye mama konusunda seferber oldu. Kahramanmaraş ile depremden etkilenen diğer illere mama desteği sağladılar." dedi.

Bilal, farklı illerden gelen 30 ton mamanın kent merkezi ve ilçelere dağıtıldığını vurguladı.

Evlerinde hayvan besleyenlerin de depremin ardından mama sıkıntısı yaşadığına işaret eden Bilal, barınağa gelen herkese mama ve kedi kumu desteği verdiklerini anlattı.

Bölgede insanların kendi evlerine geçmeye başladığında hayvan sahiplenmek için barınağa geldiklerini dile getiren Bilal "Barınağa insanların hayvan sahiplenmek için gelmesi bizi çok duygulandırdı. Barınaktaki 90 afetzede kedi sahiplendirildi. Köpeklerin birçoğunu başka illere yolladık. Barınakta kalan yaklaşık 90 köpeğimizi de kısırlaştırıp, aşılama ve işaretlemelerinin ardından tekrar alındığı noktaya bırakacağız." dedi.

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