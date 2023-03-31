Depremlerin merkez üssünde sebze üreticileri hasat için gün sayıyor

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - SERHAT ZAFER / HALİFE YALÇINKAYA - Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat'taki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta sebze yetiştiricileri, yaşadıkları kayıplara ve zorluklara rağmen üretmeye devam ediyor.

Dulkadiroğlu ilçesi Güzelyurt Mahallesi'nde 2 bin dönüme yakın serada domates ve salatalık başta olmak üzere sebze ağırlıklı üretim yapılıyor.

Fide dikimini 5-10 Mart arasında gerçekleştiren üreticiler, yaklaşık 15 gün sonra salatalık, 1 ay sonra da domates hasadı yapmayı planlıyor.

Çiftçiler, ürünlerini Kahramanmaraş'ın yanı sıra Adıyaman, Elazığ, Erzincan, Gaziantep, Malatya ve Sivas'a pazarlıyor.

- "Üretmemiz lazım ki vatandaş tekrar ayağa kalksın"

Sebze üreticisi İbrahim Yoldaş, AA muhabirine, deprem gecesi çok büyük korku ve telaş yaşadıklarını söyledi.

Depremde iki kuzeni, onların eşleri ve çocukları olmak üzere 8 kişiyi kaybettiğini belirten Yoldaş, "İçimizde onların acısı var, atamıyoruz. Kimsenin kimseye faydası olmuyor, çünkü herkes kendi acısını yaşıyor, kendi yangınıyla mücadele ediyor." dedi.

Yoldaş, depremin ilk anından itibaren devletin yanlarında olduğunu vurgulayarak, "Bir şekilde ayağa kalkmak zorundayız, biz üreticiyiz ve üretmezsek olmaz. Bizim üretmemiz lazım ki vatandaş tekrar ayağa kalksın, ilk önce üretim lazım." diye konuştu.

- "Kabuğumuza çekilemeyiz"

Hasat için gün saydıklarını dile getiren Yoldaş, şunları kaydetti:

"Bir nebze de olsa acılarımızı unutmak için işimizle uğraşmak zorundayız. Çalışanlarımızın da ailelerinden kayıpları var ama herkes acısını bir kenara bıraktı ve ayağa kalkmaya çalışıyor. Yaralarımızın sarılması gerekiyor. Devletimiz bu konuda elinden geleni yapıyor ama afet çok büyük, geniş bir alanı kapsamış. Bir anda her şeyi düzeltmek mümkün değil. Bizler de kabuğumuza çekilmedik, çekilemeyiz. Çünkü biz kabuğumuza çekildiğimiz zaman tıkanır, hayat bitme noktasına gelir. Bunu bitirmeyeceğiz inşallah, ümidimiz devam ediyor. İnşallah el birliğiyle Kahramanmaraş eski günlerine gelecek."

- "Acılarımız büyük ama bir yandan da üretmemiz lazım"

Üretici Süleyman Yaşar ise depremde yengesi ve yeğenini kaybettiğini anlattı.

Asrın felaketini yaşadıklarını dile getiren Yaşar, bir daha böyle üzücü olayların yaşanmamasını temenni etti.

Acılarının büyük olduğunu ama bir yandan da üretmeleri gerektiğini aktaran Yaşar, "Tüm olumsuzluklara rağmen üretime devam edeceğiz. Allah devletimizin yokluğunu vermesin, her zaman yanımızda ve her türlü yardımı yapıyorlar." ifadelerini kullandı.

Yaşar, hasat heyecanını her yıl olduğu gibi yeniden yaşadıklarına işaret ederek, "Bunları bebek gibi yetiştiriyoruz. Allah izin verirse hasadını alacağız. Üretip şehrimizi ayakta tutmaya çalışacağız. Şehrimizi terk etmedik, üretmeye devam edeceğiz ve Allah'ın izniyle Kahramanmaraş'ı kalkındıracağız." şeklinde konuştu.

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