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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kahramanmaraşlı iş insanı depremzede genç kızların gelinliklerini ücretsiz veriyor

AA

Kahramanmaraşlı iş insanı depremzede genç kızların gelinliklerini ücretsiz veriyor

KAHRAMANMARAŞ (AA) - İZZET MAZI/GÖKHAN ÇALI - Kendisi de depremzede olan Kahramanmaraşlı iş insanı Hüseyin Deveci, afetzede genç kızların gelinliklerini ücretsiz veriyor.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat'taki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta faaliyet gösteren gelinlik firması, evlilik yolunda ilerleyen afetzede genç kızların gelinlik giyme hayallerine destek olmak için harekete geçti.

Bu kapsamda bir proje hazırlayan firma sahibi, mağazadaki bazı gelinlikleri hediye etmeye karar verdi.

Deprem nedeniyle personelin büyük kısmı şehir dışında olduğu için 3 gün önce müşterilerine kapılarını açabilen işletme, 2 günde yaklaşık 70 genç kızın gelinlik hayalini gerçekleştirdi.

İşletme sahibi Hüseyin Deveci, AA muhabirine, kendisinin de depremzede olduğunu ve yaşadığı şoku 2 gün üzerinden atamadığını anlattı.

Depremden bir hafta sonra kontrole geldiği iş yerine, sonrasında uzun süre uğramadığını belirten Deveci, şunları kaydetti:

"28 Mart akşamı otururken böyle bir karar verdim ve 2 günden bu yana 60-70 genç kızın hayalini gerçekleştirdik. Çok güzel bir duyguydu, sanki mağazamızda satış yapıyor gibiydim. Şu anda maddiyatın hiç önemli olmadığını görüyorum, hatta hiç olmasa da olacağını düşünüyorum. Bizler de zor durumdayız fakat şu an ticaret yapıyormuşum gibi hislere kapılıyorum. Zor günlerde insanlara ne kadar yardımcı olabiliriz diye düşünmek çok güzel bir duygu. Her şey para değil. Buraya gelip giden, giren çıkan birileri var. Bizim için büyük bir övünç yani çok memnunuz bu durumdan."

- Yeni sezon ürünleri için de yüzde 50 indirim kararı

Deveci, projeyi her sene uygulamayı ve geleneksel hale getirmeyi düşündüğünü ifade etti.

Stoklarda tuttuğu geçen sezon ürünlerinin tamamını çıkarıp vitrinlere yerleştirdiklerini aktaran Deveci, uygulamanın yeni sezon ürünlerine yüzde 50 indirim olarak yansıtıldığını dile getirdi.

Gelin adayı Zeliha Bekçioğulları da bu zorlu süreçte böyle bir uygulama olmasının kendisini çok mutlu ettiğini belirterek, "Allah'ım o sarsıntıyı bir daha yaşatmasın. O sarsıntı ve o korkuyu hiç unutamayacağız. Çok zor günlerdi. İnşallah yeniden böyle ayağa kalkacağız, yaralarımızı böyle saracağız. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun." dedi.

Baba Hasan Bekçioğulları da uygulamayı ilk duyduğunda inanamadığını ve mağazaya gelip bakmaya karar verdiğini söyledi. Kızını alıp tekrar geldiğini ifade eden Bekçioğulları, atılan bu adımın çok anlamlı olduğunu dile getirdi.

- "Bizim psikolojimizi de rahatlattı"

Mağaza çalışanlarından Hülya Darendeli ise 53 yaşında olduğunu ve bir süredir kanserle mücadele ettiğini belirtti.

Yıllardır genç kızların mutluluğuna ortak olduğunu ifade eden Darendeli, işletme sahibinin "Ürünleri ücretsiz dağıtalım, elimizde bekletmektense insanların ihtiyaçlarını karşılayalım." teklifinde bulunduğunu duyunca, barındığı konteyner kentten gelerek gönüllü hizmet verdiğini kaydetti.

Darendeli, "Bunlar tabii ki bizi de mutlu ediyor. Onların mutluluklarıyla mutlu oluyoruz. Buraya her gün gelmiyoruz. Geldiğimiz yer 1 saatlik yol ama insanlar mutlu olsun, işleri görülsün, bir nebze çorbada tuzumuz olsun diyerek haftanın belirli günleri geliyoruz. 40 gün bizde bir boşluk vardı, boşluktan sonra böyle bir olaya tanık olmak bizim psikolojimizi de rahatlattı." diye konuştu.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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