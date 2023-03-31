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Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'tan bu yana depremzedelere 61 milyon öğün yemek verildi

AA

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'tan bu yana depremzedelere 61 milyon öğün yemek verildi

KAHRAMANMARAŞ (AA) - TUNAHAN AKGÜN/ALİ BALLI - Depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta, afetin yaşandığı 6 Şubat'tan afetzedelere 61 milyon öğün sıcak yemek ulaştırıldı.

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerin büyük hasara yol açtığı Kahramanmaraş'ta kamu kurumları, belediyeler ve sivil toplum örgütlerinin katkılarıyla günde 3 öğün pişen yemekler, AFAD'ın koordinesinde çadır ve konteyner kentlerde kalan depremzedelere götürülüyor.

Türk Kızılayın birçok noktada hazırladığı sahra mutfaklarının yanı sıra hayırseverler tarafından bölgede kurulan mutfak ve aşevleri de bulunuyor. Kentte, yemek dağıtımının yapıldığı 520 noktada, ramazan ayı için özel bir planlama da yapıldı.

İçişleri Bakanlığınca Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgede beslenme hizmetlerinden sorumlu olarak görevlendirilen Samsun Valisi Zülkif Dağlı, AA muhabirine, depremin yaralarının devlet millet dayanışmasıyla sarıldığını söyledi.

Yemek hizmetlerinin ramazan ayında daha kapsamlı devam ettiğini ifade eden Dağlı, Kahramanmaraş'ta kamu kurumu, belediye ve sivil toplum örgütü olarak toplam 135 kurumun afetzedelere yemek hizmeti verdiğini vurguladı.

- Günlük 1 milyon öğün yemek

Dağlı, kentte bulunan 520 noktadan afetzedelere günlük 1 milyon öğünün üzerinde yemek dağıtımı yapıldığını kaydetti.

Depremin ilk gününden itibaren çalışmaların aralıksız devam ettiğini ifade eden Dağlı, "Şimdiye kadar Kahramanmaraş ilimizde 61 milyon öğünün üzerinde yemeği biz vatandaşlarımıza dağıttık. Bunun haricinde iftardan sonra ikramlıklarımız devam ediyor. İlimiz genelinde 520 noktada dağıtım yapıyoruz. Bu çalışmalarımızı gönüllülerimiz, Türk Kızılayı, sivil toplum kuruluşlarımız ve belediyelerimizin iş birliğiyle yapıyoruz. Ulaşılamayan hiçbir bir noktamız yok." dedi.

Ramazan ayı başlamadan 20 gün önce kaymakamlar ve koordinatör valilerle yer tespiti yapıldığını aktaran Dağlı, "Şu ana kadar ramazanın 1 haftasını geçirdik, hiçbir sorun yaşamadan, güzel bir şekilde yemeklerimizin dağıtımı yapılıyor. Vatandaşlarımız da memnun olduklarını ifade ediyor." ifadelerini kullandı.

Her gün farklı bir noktada vatandaşlarla bir araya geldiklerini belirten Dağlı, afetzedelerin acılarını paylaşmaya çalıştıklarını dile getirdi.

Vali Dağlı, birçok noktada çocuklara ve yetişkinlere çeşitli ikramlar verildiğini ve ramazana özgü etkinliklerin düzenlendiğini sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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