Kahramanmaraş'ta kadınlar yıkılan mahalle camisinin bahçesindeki çadırda mukabele okuyor

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - MESUT KARADUMAN / GÖKHAN BALCI - Kahramanmaraş'ta depremzede kadınlar, "asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat'taki depremlerde yıkılan mahalle camisinin bahçesine kurulan çadırda mukabele geleneğini sürdürüyor.

Depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta birçok binanın yanı sıra camiler de zarar gördü.

Dulkadiroğlu İlçe Müftülüğünce, ilçede yıkılan veya hasar gören 30 caminin bahçesine çadır kuruldu.

Karaziyaret Mahallesi'nde yıkılan Şehit Cengiz Camisi'nin bahçesinde kurulan çadırda da ramazan ayının vazgeçilmezlerinden mukabele geleneği devam ediyor. Öğle namazından önce başlayan mukabeleyi takip eden depremzede kadınlar, kurs öğreticisinin Kur'an-ı Kerim tilavetini dinliyor.

Mukabeleden sonra bazı kadın ve çocuklara da Kur'an dersi ve dini eğitim veriliyor.

Şehit Cengiz Camisi imamı Ömer Kavak, AA muhabirine, depremin ardından ilk günlerde cenazelerin defin işlerini yaptıklarını söyledi.

Ardından ibadetlerin aksamaması için gayret ettiklerini anlatan Kavak, "Cenaze işlemlerimizi tamamladıktan sonra cami için girişimlerde bulunduk. Diyanet bize bir çadır mescidi ayarladı. Çadır mescidimizde ibadetlerimize devam ettik. Şu an Kur'an kurslarımız bu çadırda devam ediyor. Mahallemizdeki kadınlarımız bu çadırda mukabele geleneğini yerine getiriyor. Bir süre daha ibadetlerimizi bu çadırda yerine getireceğiz." dedi.

Kavak, ibadetlerin devam etmesinin sevindirici olduğunu, kadınların mukabeleye ilgi göstermesinin kendilerini mutlu ettiğini dile getirdi.

- Günde 25 kişi mukabeleye katılıyor

Kavak'ın eşi ve Kur'an kursu öğreticisi Gülizar Kavak da caminin yıkılmasından dolayı çok üzüldüklerini vurguladı.

Caminin yıkılmasına rağmen insanların çadırda ibadetlerini aynı şekilde sürdürmeye çalıştığına işaret eden Kavak, "Yıllardır camide sürdürdüğümüz mukabele geleneğine bu sene çadırda devam ediyoruz. Mahalledeki kadınlar da mukabeleye devam etmemizi istiyordu. Kadınların talebi karşılandı, burada mukabelemizi okuyoruz. Günde 25 kişi mukabeleye devam ediyoruz. Allah bir daha ülkemize böyle bir afet vermesin." diye konuştu.

Mahalle sakinlerinden Nursel Dağtekin de depremde evleri zarar gördüğü için çadırda kaldıklarını belirtti.

Dağtekin, önceki yıllarda mukabeleyi camide okuduklarına dikkati çekerek, "Sağ olsun, hocamızın çabalarıyla çadır kuruldu ve caminin bahçesinde mukabelemize devam ediyoruz. Hepimiz depremzedeyiz, üzgünüz. Her şeye rağmen ibadetlerimize devam ediyoruz. Bizlere destek olan herkese teşekkür ediyoruz." dedi.

Şenay Meşe ise depremde evlerinin yıkılmasına rağmen memleketlerini bırakıp gidemediklerini dile getirerek, çadırda da olsa mukabelelerini aksatmadan sürdürmeye çalıştıklarını kaydetti.

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