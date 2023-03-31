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Kahramanmaraş'taki tünelde artçı sarsıntıya yakalananların paniği kamerada

AA

Kahramanmaraş'taki tünelde artçı sarsıntıya yakalananların paniği kamerada

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'taki depremlerin ardından bir tünelde artçı sarsıntıya yakalanan kişilerin panik anı, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından binlerce artçı sarsıntı yaşandı.

Onikişubat ilçesi Edebiyat Yolu'ndaki bir tünelde, artçı sarsıntıya yakalanan sürücü ile yolcular, cep telefonlarıyla yaşanan panik anını kaydetti.

Tünel içinde çok sayıda aracın bulunduğu görüntülerde, araçların ilerlemekte zorluk çektiği, bazı kişilerin de taşıtlardan inip yürüyerek tünelden çıkmaya çalıştığı anlar yer aldı. Araçlardan yükselen korna sesleri de kayıtlara yansıdı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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