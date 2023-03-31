Kahramanmaraş'taki tünelde artçı sarsıntıya yakalananların paniği kamerada

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'taki depremlerin ardından bir tünelde artçı sarsıntıya yakalanan kişilerin panik anı, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından binlerce artçı sarsıntı yaşandı.

Onikişubat ilçesi Edebiyat Yolu'ndaki bir tünelde, artçı sarsıntıya yakalanan sürücü ile yolcular, cep telefonlarıyla yaşanan panik anını kaydetti.

Tünel içinde çok sayıda aracın bulunduğu görüntülerde, araçların ilerlemekte zorluk çektiği, bazı kişilerin de taşıtlardan inip yürüyerek tünelden çıkmaya çalıştığı anlar yer aldı. Araçlardan yükselen korna sesleri de kayıtlara yansıdı.

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