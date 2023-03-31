Depremzede kanser hastası, konteynerde yaptığı örgü bebekleri satıp bütçesine katkı sağlıyor

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - HALİFE YALÇINKAYA / SERHAT ZAFER - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde Dulkadiroğlu ilçesindeki evlerinde ağır hasar oluşan kanser hastası kadın, yaşadığı konteynerde yaptığı örgü bebekleri satışa sunuyor.



Divanlar Mahallesi'nde oturan kanser hastası 56 yaşındaki Fatma ve oğlu Recep Ağlamış'ın yaşadığı iki katlı ev depremde ağır hasar gördü.

Depremden yara almadan kurtulan Fatma Ağlamış ve oğlu, Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Yerleşkesi'ndeki çadır kentte İçişleri Bakanlığınca lösemililer ve kanser hastaları için oluşturulan "Umut Sokağı"ndaki konteynere yerleştirildi.

İnternetten öğrendiği örgü bebek yapımını konteynerde de sürdüren Ağlamış, bunları satışa sunarak bütçesine katkı sağlıyor.



- "Kanserim diyerek içinize kapanmayın"

Fatma Ağlamış, AA muhabirine, yaşadıkları depremin bir felaket olduğunu söyledi.

Bir daha böyle afetlerin yaşanmamasını temenni eden Ağlamış, "Allah toprağımıza sakinlik versin, biz o gün adeta öldük tekrar dirildik. Buna şükür, yiyecek ekmek, içecek suyumuz varmış ki kurtulduk." dedi.

Deprem sırasında ağır hasar gören evlerinden sürünerek çıktıklarını belirten Ağlamış, "Dışarı zorla çıktım, Allah'ım bir daha yaşatmasın." diye konuştu.

Kanser olduğunu 5 yıl önce öğrendiğini dile getiren Ağlamış, "5 yıldan bu yana kemoterapi alıyorum. Kanserim diyerek içine kapananlar kapanmasın, hep pozitif düşünsünler. Doktorlar bana '3 ay ömrün kaldı.' dedi ama 5 yıl oldu, hastalığımla güzel mücadele ediyorum." ifadelerini kullandı.

Hasta olmadan önce çalışarak aile ekonomisine katkı sağladığını ancak artık çalışamadığını anlatan Ağlamış, "Yaptığım el işini kursa gitmeden öğrendim. İnternet üzerinden hep görüyordum, merak sardım ve yapmaya başladım, memnun da kaldım. Çevremden istekte bulunuyorlar, bir yaptıran daha sonra tekrar yaptırıyor." dedi.



Ağlamış, "Umut Sokağı"na ziyarette bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya, konteynerde örgüden yaptığı ilk ürünü doru atını hediye ettiğini belirterek, "Doru atını çok beğendi ve ofisine koyacağını söyleyerek aldı." diye konuştu.

- "Hem depremin stresini atıyorum hem de para kazanıyorum"

Konteyner kentte açılacak kursta depremzedelere de örgü bebek yapımını öğreteceğini anlatan Ağlamış, "Bu uğraşla depremin stresini atarlar hem de kendilerine bir uğraş olur. Yaptığım iş deprem psikolojisini yenme konusunda bana çok büyük yardımcı oldu. Bununla uğraşınca hastalığımı da düşünmüyorum." dedi.

Ağlamış, örgü bebek yapmaya konteynerde devam edeceğini dile getirerek, "Allah'ım devletimizden razı olsun, bize bu imkanları sağladı. Devletimiz bize daha ne yapsın? Hastasına, çaresizine bakıyor." şeklinde konuştu.

- "Fatma teyzemiz çok hamarat"

Kahramanmaraş'ta koordinatör vali olarak görev yapan Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım ise Ağlamış'ı azminden dolayı kutladı.

Konteyner kentte depremzedeler için açacakları örgü bebek kursunda Ağlamış'ı usta öğretici olarak değerlendireceklerini belirten Kaldırım, "Fatma teyzemiz çok hamarat ve el işlemesiyle çok güzel bebekler yapıyor. Burada ona kurs açacağız ve internetten satış sistemini de oturttuk. Burada arkadaşlarımız bir de kooperatif kuracak, üretilen ürünlerin satılması, pazarlanması ve ailelere gelir olması açısından bir çalışma yaptık." ifadelerini kullandı.

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