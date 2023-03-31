Antalya'daki kazada ölen depremzede ailenin cenazeleri Kahramanmaraş'ta defnedildi

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesindeki trafik kazasında hayatını kaybeden depremzede ailenin cenazeleri, memleketleri Kahramanmaraş'ta toprağa verildi.

Antalya'daki işlemlerin ardından Sefa Cengiz (25) ve eşi Bilge Cengiz ile annesi Ünzile Arık'ın (51) cenazeleri, Andırın ilçesindeki Merkez Camisi'ne getirildi.

Burada kılınan cenaze namazının ardından Cengiz çiftinin cenazeleri Tufanpaşa Mahallesi Mezarlığı'nda, Arık'ın cenazesi ise Arıklar Mahallesi'deki Haştırın Mezarlığı'nda defnedildi.

Cenaze törenine trafik kazasında ölen ailenin yakınları ile Andırın Belediye Başkanı Ahmet Doğan ve vatandaşlar katıldı.

Sefa Cengiz yönetimindeki otomobil, 29 Mart'ta Uğrak Mahallesi D-400 kara yolunda şarampole devrilmiş, Arık olay yerinde, Cengiz çifti ise kaldırıldıkları Gazipaşa Devlet Hastanesinde yaşamını yitirmişti.



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