Bakan Soylu, Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde incelemelerde bulundu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KAHRAMANMARAŞ (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 6 Şubat'ta merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden en fazla etkilenen yerleşim birimleri arasında yer alan Türkoğlu ilçesini ziyaret etti.

İlçede esnaf ziyaretinde bulunan Soylu, daha sonra depremden etkilenenler için Kılılı Mahallesi'nde oluşturulan konteyner kentte inceleme yaptı, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Burada depremzedelerle yakından ilgilenen Soylu, ardından aynı mahallede oluşturulan konteyner çarşıyı ziyaret ederek esnafla sohbet etti.

Ziyarette Giresun Valisi Enver Ünlü, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal ve Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş da bulundu.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.