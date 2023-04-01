Deprem travması yaşayan engelli Metehan, annesinin yanından ayrılamıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Deprem travması yaşayan engelli Metehan, annesinin yanından ayrılamıyor

AA

Deprem travması yaşayan engelli Metehan, annesinin yanından ayrılamıyor

KAHRAMANMARAŞ - MUHAMMED KAYGIN/ÖZGÜR ALANTOR - Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'taki ikinci depremde yıkılan evlerinin enkazı altından komşuları tarafından kurtarılan 32 yaşındaki engelli Metehan Keleşce, yaşadığı korku nedeniyle annesinin yanından ayrılamıyor.

Göksun ilçesinde yaşayan Keleşce ailesi Pazarcık merkezli 7,7 büyüklüğündeki ilk depremin ardından Arslanbey Çiftliği Mahallesi'ndeki iki katlı evlerine yerleşti.

Bir süre sonra bazı ihtiyaçlarını almak için zihinsel ve bedensel engelli çocuklarını Metehan'ı evde bırakıp ilçe merkezine dönen anne Nurcan ile baba Durmuş Keleşce, bulundukları markette Elbistan merkezli 7,6 büyüklüğündeki depreme yakalandı.

İkinci depreme tek başına yakalanan 32 yaşındaki Metehan ise evin yıkılması sonucu enkaz altında kaldı.

Komşuların çabası ile enkazdan yaralı çıkarılan Metehan, yaşadığı korkuyu üzerinden atamadı. Büyük bir travma yaşayan Metehan, annesinin yanından bir an olsun ayrılmak istemiyor.

Anne Nurcan Keleşce, AA muhabirine, depremlerin ardından zor günler geçirdiklerini, evlerinin yıkılmasıyla engelli oğluyla çadırda yaşamlarına devam ettiklerini söyledi.

İlçe merkezinde alışveriş yaptıkları ikinci depremin ardından yaşadıklarını anlatan Keleşçe, "Orada ortalık ana baba günü oldu, bayılanlar oldu, ortalık birbirine girdi. Boş bir yere çıktım, komşumun çocuğuna annenleri ara köy ne durumda diye sor dedim. Çocuk annesini aradı annesi, 'yetişin evler gitti' dedi. Ben 'eyvah Metehan gitti' dedim. Geldim ki Metehan'ı çıkartmışlar, oturtmuşlar ellerinden kanlar akıyor." diye konuştu.

Sağlık ekibinin Metehan'a müdahale ettiğini, elinde ve dizindeki yaralara pansuman yaptığını aktaran Keleşce, "Ondan sonra çadıra çıktık. Çocuğun banyo ve tuvalet ihtiyacı oluyor. Kendi yapamıyor. Ben de sürekli peşindeyim." dedi.

- "Yeni televizyonumuzu 3 gün kullanabildik"

Anne Keleşce, depremden sonra Metehan'ın da büyük korku yaşadığını, tuvalete bile tek başına gidemediğini dile getiren Keleşce, "İki kız, iki oğlan çocuğum var. Kızlar evli, oğlan da Sırbistan'da çalışıyor. Evimiz yıkıldı, Göksun'dakine de yıkım kararı verdiler. Sırbistan'daki oğlum yeni izne gelmişti. O geldikten 4 gün sonra deprem oldu. Yeni televizyon almıştı, 3 gün kullanabildik o da depremde kırıldı." ifadesini kullandı.

Yıkılan evlerinin kullanılabilecek malzemelerini enkazdan çıkardıklarını anlatan Keleşce, şunları kaydetti:

"Metehan hep yanımda, çadırda beraber kalıyoruz. Ben buraya geliyorum (yıkılan ev), kendi çadırda kalamıyor, arkamdan geliyor. Nereye gitsem beraberiz, peşimde geziyor. Tuvalete de gitse beni çağırıyor. Gündüz de olsa tedirgin oluyor. Depremde çok aşırı korkmuş ki onu üzerinden atamıyor."


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kahramanmaraş'ta bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları 17 mahallede devam edecek
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta bina yıkım ve enkaz kaldırma ...
Bakan Karaismailoğlu, Elbistan'da çadır ve konteyner kentleri ziyaret etti
YEREL HABERLER Bakan Karaismailoğlu, Elbistan'da çadır ve konteyner ...
Bakan Soylu, Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Bakan Soylu, Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde ...
Bakan Karaismailoğlu Kahramanmaraş'ta depremzedeleri ziyaret etti
YEREL HABERLER Bakan Karaismailoğlu Kahramanmaraş'ta depremzedeleri ...
Antalya'daki kazada ölen depremzede ailenin cenazeleri Kahramanmaraş'ta defnedildi
YEREL HABERLER Antalya'daki kazada ölen depremzede ailenin ...
Bakan Karaismailoğlu, Kahramanmaraş'ta çadır ve konteyner kentleri ziyaret etti
YEREL HABERLER Bakan Karaismailoğlu, Kahramanmaraş'ta çadır ve ...
Depremzede kanser hastası, konteynerde yaptığı örgü bebekleri satıp bütçesine katkı sağlıyor
YEREL HABERLER Depremzede kanser hastası, konteynerde yaptığı örgü ...
Kahramanmaraş'taki tünelde artçı sarsıntıya yakalananların paniği kamerada
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'taki tünelde artçı sarsıntıya ...
Depremlerde ayakta kalan hastanede 6 Şubat'tan bu yana 625 bebek doğdu
YEREL HABERLER Depremlerde ayakta kalan hastanede 6 Şubat'tan bu ...
Depremde neredeyse tüm camileri hasar gören Türkoğlu'nda ahşap mescit kuruldu
YEREL HABERLER Depremde neredeyse tüm camileri hasar gören ...
Kahramanmaraş'ta depremler sonrası şelalenin suyu kurudu
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta depremler sonrası şelalenin suyu ...
Kahramanmaraş'ta kadınlar yıkılan mahalle camisinin bahçesindeki çadırda mukabele okuyor
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta kadınlar yıkılan mahalle camisinin ...
Kahramanmaraş'taki "Umut Sokağı" kanser hastaları ve ailelerine sıcak yuva oldu
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'taki "Umut Sokağı" kanser hastaları ve ...
Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'tan bu yana depremzedelere 61 milyon öğün yemek verildi
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'tan bu yana depremzedelere ...
Kahramanmaraşlı iş insanı depremzede genç kızların gelinliklerini ücretsiz veriyor
YEREL HABERLER Kahramanmaraşlı iş insanı depremzede genç kızların ...
Deprem felaketi sonrası AFAD gönüllü sayısı ikiye katlandı
YEREL HABERLER Deprem felaketi sonrası AFAD gönüllü sayısı ikiye ...
Depremlerin merkez üssünde sebze üreticileri hasat için gün sayıyor
YEREL HABERLER Depremlerin merkez üssünde sebze üreticileri hasat ...
Kahramanmaraş'ta evcil ve sahipsiz hayvanların yaraları da sarılıyor
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta evcil ve sahipsiz hayvanların ...
Baykar'ın Kahramanmaraş'ta kurduğu 2 bin kişilik konteyner kentte yaşam başladı
YEREL HABERLER Baykar'ın Kahramanmaraş'ta kurduğu 2 bin kişilik ...
Kahramanmaraş'ta cami bahçesine kurulan aşeviyle 3 bin depremzedeye yemek ikramı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta cami bahçesine kurulan aşeviyle 3 ...
Depremin merkez üssü Pazarcık'ta 370 esnaf dükkanını açtı
YEREL HABERLER Depremin merkez üssü Pazarcık'ta 370 esnaf dükkanını ...
Kahramanmaraş'ta vakıfların depremzedelere desteği sürüyor
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta vakıfların depremzedelere desteği ...
Ankara Üniversitesinden depremzede çocuklara ramazana özel etkinlik
YEREL HABERLER Ankara Üniversitesinden depremzede çocuklara ramazana ...
Kahramanmaraş'ta dağdan kopan kayalar 3 bin dekar araziyi sulayan kanallara zarar verdi
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta dağdan kopan kayalar 3 bin dekar ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.