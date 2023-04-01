DSİ Kahramanmaraş'ta enkaz kaldırma işlemini bayrama kadar tamamlamayı hedefliyor

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - HALİFE YALÇINKAYA / SERHAT ZAFER - "Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat'taki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta Devlet Su İşleri (DSİ), enkaz kaldırma işlemlerini Ramazan Bayramı'na kadar tamamlamayı hedefliyor.

Kahramanmaraş'ta depremlerde yıkılan binaların enkazlarını kaldırma işlemleri sürdü. DSİ, 350 araç ve makinenin yanı sıra farklı şehirlerden Kahramanmaraş'a gelen bin personelle çalışmalara destek verdi.

Kentte enkazların taşındığı Dulkadiroğlu ilçesindeki Karacasu bölgesine bugüne kadar 1,8 milyon ton moloz taşındı. Ekipler, enkazları kaldırırken demir ayrıştırma işlemini de gerçekleştirdi.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının yaptığı ihalenin ardından ağır hasarlı binaların yıkımı ve enkaz taşıma işlemi özel firmalar tarafından yürütüldü.

Karacasu bölgesindeki enkaz döküm alanında güvenlik jandarma ekiplerince sağlandı.

DSİ 20. Bölge Müdürü Kazım Doğru, AA muhabirine, kurum olarak depremin ilk günlerinde arama ve kurtarma çalışmalarına destek verdiklerini söyledi.

Arama ve kurtarma çalışmalarının tamamlanmasının ardından enkaz kaldırma faaliyetlerine başladıklarını belirten Doğru, "Bugüne kadar yaklaşık 1,8 milyon ton enkazı, enkaz kaldırma bölgesi olan Karacasu bölgesine taşımış durumdayız." dedi.

- "İlçelerde de enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor"

Enkaz kaldırma çalışmasını sürdürdüklerini dile getiren Doğru, "583 noktada enkaz kaldırma çalışmalarımız tamamlandı. Yüzde 60'ın üzerine çıktık. İnşallah Ramazan Bayramı'na kadar bu süreci tamamlamayı hedefliyoruz. Bu veriler il merkezinde yıkılan binalara ait. İlçelerde de enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor." ifadesini kullandı.

Doğru, acil yıkılacak ve diğer binalarla alakalı çalışmaların ise Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından yürütüldüğünü kaydetti.





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