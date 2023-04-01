Pazarcık'ta konteyner kent ve TOKİ konutlarının yapım çalışmaları sürüyor

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - MESUT KARADUMAN/GÖKHAN BALCI - 6 Şubat'ta meydana gelen ilk depremin merkez üssü Pazarcık'ta, konteyner kent ve TOKİ konutlarının yapım çalışmaları devam ediyor.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) ile Kahramanmaraş Valiliği koordinesinde, depremlerin ardından ilçedeki farklı noktalarda konteyner kent kurulumu sürüyor.

Altyapı çalışmalarının tamamlandığı alanlarda kurulan konteynerler sahiplerine teslim edildi.

Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan, AA muhabirine, ilçede depremin izini silmek için Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu'nun koordinasyonunda çalışmaların yürütüldüğünü anlattı.

İlçedeki çadır kentlerde 15 bine yakın çadır bulunduğunu belirten Yılmazcan, konteyner kentlerin kurulumunun devam ettiğini söyledi.

İlçede yapımı devam edenlerle birlikte 2 bin 710 kalıcı konteyner bulunduğunu vurgulayan Yılmazcan, "İlk etapta Yukarı Pazarcık'ta Pazarcık Devlet Hastanesinin etrafına alt yapısı tamamlanarak 1181 kalıcı konteyner konuldu. Hemşehrilerimizi buraya yerleştirmeye başladık. Konteynerlerin altyapı ve fiziki çalışmalarını yaptık. Eksik olanları da tamamlıyoruz. Yakında çadırların tamamı kalkmış olacak ve hemşehrilerimiz rahatlamış olacak." dedi.

Yılmazcan, ilçede afetzedeler için 848 TOKİ konutunun da temelinin atıldığını söyledi.

Konutların kısa süre içinde vatandaşların hizmetine sunulacağını belirten Yılmazcan, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının çalışmaları neticesinde ilçemizde 2 yerleşim alanı tespit ettik. İlk yerleşimiz alanımız var olan TOKİ konutlarının olduğu 3 bin dönümlük yer. İkinci alanda İncirli Mahallesi'nde bulunan alan. İki noktada da 4'er bin kalıcı TOKİ konutu yapılacak. 840'ının çalışmaları başladı." ifadelerini kullandı.





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