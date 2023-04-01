Kahramanmaraş'ta bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları 17 mahallede sürüyor

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerin merkezi Kahramanmaraş'ın Onikişubat ile Dulkadiroğlu ilçelerinde depremde hasar gören ve aciliyeti olan binaların yıkımları ile enkaz kaldırma çalışmaları 17 mahallede devam ediyor.

Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan olan 6 Şubat'taki 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde yıkılan ya da hasarlı olduğu için yıkım kararı verilen binalarda yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları ekiplerce yürütülüyor.

Onikişubat ilçesinde Barbaros, Yunus Emre, Yusuflar, Binevler, Hacı Bayram Veli, Hayrullah, Ağcalı, Ilıca ve Döngele mahalleleri ile Dulkadiroğlu ilçesinde Erkenez, Doğu Kent, Fevzi Paşa, İsmet Paşa, Kemallı, Elmalar, Güzelyurt ve Karacasu Karaziyaret mahallelerinde çalışma yapılıyor.

Yıkılacak binaların çevresi polislerce şeritlerle kapatılıp daha sonra yapılar iş makineleriyle kontrollü şekilde yıkılıyor.

Ekipler, diğer yandan depremde yıkılan binaların enkaz kaldırma çalışmalarını sürdürüyor. Numune alınan enkaz, iş makineleriyle kamyonlara yüklenerek moloz depolama alanlarına gönderiliyor.

Yıkım ve enkaz kaldırma çalışmalarını, güvenlik önlemleri çerçevesinde ev ve iş yeri sahipleri de takip edebiliyor. Azerbaycan Bulvarı'ndaki binaların yıkım işlemlerini de bina sakinleri takip etti.

Dulkadiroğlu ve Onikişubat ilçelerinde acil yıkım kararı bulunan binalardan 33'ünün yıkımının bugün tamamlanması planlanıyor.



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