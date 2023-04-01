Hasarlı evden 3 gün sonra kurtarılan muhabbet kuşu ailenin moral kaynağı oldu

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - MUHAMMED KAYGIN /ÖZGÜR ALANTOR - 6 Şubat'taki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta evlerinin hasar görmesi nedeniyle çadırda kalan Arslan ailesi, 2 yıl önce edindikleri "Paşa" isimli muhabbet kuşuyla moral buluyor.

Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde evleri hasar gören Ali Arslan, eşi ve iki çocuğuyla Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Yerleşkesi'ndeki çadır kentte barınmaya başladı.

Arslan ailesi, hasar alan evlerinden 3 gün sonra kurtardıkları muhabbet kuşlarıyla vakit geçirerek depremin etkisini üzerlerinden atmaya çalışıyor.

Ali Arslan, AA muhabirine, "Paşa" isimli muhabbet kuşu ile 2 yıldır aynı evi paylaştıklarını, ona 7 kelime öğrettiklerini söyledi.

Arslan, "Depremden sonra 3 gün evde kaldı. Korkudan eve giremedik. 3 gün sonra eve gittiğimde açlıktan, susuzluktan ölmek üzereydi. Eve girip kurtardım. O günden beri nereye gidersem yanımda götürüp getiriyorum." dedi.

Çadırda televizyon, radyo olmadığı için zaman "Paşa" ile zaman geçirmenin hem çocuklara hem de kendilerine moral olduğunu anlatan Arslan, Paşa'nın ailelerinin bir parçası olduğunu belirtti.

Arslan, "Bu bizim için, çocuklarımız için bir eğlence. Bazen kafesten çıkarıyorum, oynuyorlar. Bazen ben oynuyorum, kelime öğretmeye çalışıyoruz. 'Babacık', 'aşkım', 'cicikuş' gibi bazı kelimeler öğrettik. Daha da öğretmeye çalışıyorum. Beraber yiyoruz, içiyoruz, oyun oynuyoruz." ifadelerini kullandı.





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