Kahramanmaraş'ta ASYA depolarına ilk günden bu yana 5 bin 289 yardım tırı gönderildi

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - MUHAMMED KAYGIN / ÖZGÜR ALANTOR - Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'taki depremlerin ardından kent dışından gönderilen yardımların toplandığı Afet Acil Sosyal Yardım (ASYA) depolarına bugüne kadar 5 bin 289 yardım tırı ulaştı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı ASYA ekipleri, Kahramanmaraş Organize Sanayi Bölgesi'nde bir fabrikanın deposunda kurulan ana lojistik depo başta olmak üzere kent genelindeki 15 ayni bağış deposunda kente gelen her türlü insani yardım malzemelerini toplayarak tasnif ediyor.

Ekipler, kutulara konulan yardımları ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere kamyonlara ve diğer dağıtım araçlarına yüklüyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü İzleme, Değerlendirme ve Performans Daire Başkanı Umut Kaya, AA muhabirine, afetin ilk gününden itibaren deponun faaliyette olduğunu söyledi.

Kahramanmaraş'ta 53 noktada sosyal market açıldığını, düzenli olarak bu marketlere yardım malzemelerinin ulaştırıldığını belirten Kaya, şunları aktardı:



"Akşamları gerekli kutulamayı yaptıktan sonra malzemeler araçlara yükleniyor, sabah sosyal marketlerin hazır olması sağlanıyor. İlk günden bu yana 5 bin 289 yardım tırı depomuza ulaştı. Toplamda 24 milyon adetin üzerinde ayni bağış ihtiyaç sahiplerine dağıtılmış durumda. Bunların önemli kısmını su oluşturuyor ama su haricinde yaklaşık 15 milyon adet de muhtelif çeşitte ayni yardım malzemesi ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı."

Yardımların içinde ihtiyaç sahiplerinin ısınmasını sağlayan battaniyeler, ısıtıcılar, sobalar ve odunun yanı sıra giyim, gıda, hijyen, bebek ürünleri ve diğer kategorilerde akla gelebilecek her türlü malzemenin bulunduğunu anlatan Kaya, ramazan ayında da dağıtım faaliyetinin hız kesmeden sürdüğünü dile getirdi.

Kaya, "Afetin ilk gününden bu yana Kahramanmaraş genelinde afetzedelere dağıtılan gıda kolisi sayısı 850 bini geçti." ifadesini kullandı.

- "Afetten etkilenen tüm illerdeyiz"

ASYA'nın Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının bir organizasyonu olduğunu, tanıtımının yapılacağı gün depremlerin meydana geldiğini belirten Kaya, uzun zamandır Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında afet sonrasında ayni bağış depo yönetimi ve dağıtım hizmetini sürdürmekte olduklarını kaydetti.

Bunun daha kurumsal bir ad altında yapılmasına karar verildiğini aktaran Kaya, şunları anlattı:



"Bu karar neticesinde de ASYA kuruldu. ASYA'nın lansmanının gerçekleştirileceği gün hepimiz Kızılcahamam'daydık. O gün maalesef ülkemizin başına bu felaket gelmiş oldu. Herkes hiç vakit kaybetmeden Ankara'dan afet bölgelerine hareket etti. ASYA bir nevi emeklemeden koşmaya başladı. İhtiyaç sahiplerinin yardımına koştu. Biz sadece Kahramanmaraş'ta değiliz elbette. Afetten etkilenen tüm illerdeyiz."



Depolarda vardiyalı şekilde çalışıldığını belirten Kaya, araçların akşam saatlerinde yüklendiğini, sabah erkenden de sosyal marketlere ve ihtiyaç bulunan bölgelerdeki depremzedelere dağıtım yaptıklarını ifade etti.









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