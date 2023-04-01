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Depremlerde minaredeki 64 yıllık yuvası yıkılan leyleklere yapayı yapıldı

AA

Depremlerde minaredeki 64 yıllık yuvası yıkılan leyleklere yapayı yapıldı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - TUNAHAN AKGÜN/ALİ RIZA AKKIR - "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, 64 yıldır leyleklere ev sahipliği yapan cami minaresinin de yıkılması her sene aynı yerde kuluçkaya yatan leylekleri yuvasından etti.

Kırsaldaki Çiçek Mahallesi Merkez Camisi minaresinin alemindeki yuva, yıllardır leylekleri konuk ediyordu. 1959 yılından beri mahalle sakinlerini neşeyle karşıladığı baharın müjdecisi leylekler, adeta mahallenin de sembolü haline gelmişti.

Çiçek Mahallesi sakinleri, leyleklerin gelmesiyle her yıl aynı coşkuyu yaşarken 6 Şubat'taki ilk depremde minare üzerinde duran leyleklerin yuvası yıkıldı. Aynı gün yaşanan Elbistan merkezli depremde ise minarenin bir bölümü daha ağır hasar aldı. İnceleme sonrası tehlike oluşturduğu tespit edilen minare ekiplerce kontrollü şekilde tamamen yıkıldı.

Böylelikle her yıl aynı yere yuva kuran, burada kuluçkaya yatan leylekler yuvasız kalmış oldu.

- Mahalle sakinleri leylekler gelsin diye yuva yaptı

Bu durumun ardından bazı mahalle sakinleri leyleklerin yuvasız kalmaması amacıyla caminin bahçesine diktikleri ahşap direğin üzerine platform yerleştirdi. Şimdi ise leyleklerin yeniden yuva yapacağı gün dört gözle bekleniyor.

Çiçek Mahallesi Merkez Cami İmamı Şaban Kirik, AA muhabirine, 2 yıldır camide görev yaptığını ve yıllardır leyleklerin minaredeki aleme yuva yaptığını söyledi.

Baharın gelişiyle leyleklerin camide güzel bir atmosfer oluşturduğunu ifade eden Kirik, depremlerin ardından leyleklerin yuvasız kaldığını dile getirdi.

- "Uçup konamayınca belki göz yaşı döktüler"

Leyleklerin yolunu dört gözle beklediklerini anlatan Kirik, "Martın ortasına leylekler gelip caminin üstünde dolaştılar, sağa sola kondular. Leylekleri caminin üstünde dolaşıp, yuvalarını ararken görünce daha çok mahzun olduk. Uçup konamayınca belki onlar da göz yaşı döktüler. Bilemiyoruz..." dedi.

Muhtar azası Mehmet Ünal da çocukluğundan beri her yıl gelen leylekleri gözleri gibi koruduklarını söyledi.

Mahallenin sembolü haline gelen leyleklerin yuvasının depremlerde yıkıldığını ifade eden Ünal, leyleklerin tekrar aynı yere gelmesi için yeni yuva yaptıklarını kaydetti.

Leyleklerin yolunu gözlediklerini belirten Ünal, "Depremlerin ardından mahalleye gelen leylekler 3-4 gün kendi kendine cami etrafında gezdi. Leylekler mahallenin ve caminin sembolüydü, burası 'leylekli' camimizdi. Onlar bizim komşumuzdu." diye konuştu.

Mahalle sakini Mustafa Şener de leyleğin yuvasının yıkıldığını görünce çok üzüldüklerini ifade etti.

Leyleklerin gelişini her yıl gözlediklerini dile getiren Şener, "Yuvalarını bulamayan leyleklerin gidişini gördüğümde evladımı kaybetmiş gibi üzüldüm. Leyleğe yeni bir yuva yaptık. İnşallah leylek yuvaya gelir. Eğer gelmezse seneye daha büyük ve güzel bir yuva yapacağız." ifadelerini kullandı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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