Otizmli Mehmet Ali, Kahramanmaraş'taki çadır kentte özel eğitiminden geri kalmıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Otizmli Mehmet Ali, Kahramanmaraş'taki çadır kentte özel eğitiminden geri kalmıyor

AA

Otizmli Mehmet Ali, Kahramanmaraş'taki çadır kentte özel eğitiminden geri kalmıyor

KAHRAMANMARAŞ (AA) - HALİFE YALÇINKAYA / SERHAT ZAFER - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde ağır hasar gören evlerinden kurtulan 9 yaşındaki otizmli Mehmet Ali Aksakal, çadır kentte oluşturulan 125. Yıl Özel Eğitim Meslek Okulu'nda eğitimine devam ediyor.

Onikişubat ilçesi Molla Gürani Mahallesi'nde Aksakal ailesinin yaşadığı 4 katlı apartman, depremde ağır hasar gördü. Aile fertleri, komşuların da yardımıyla ağır hasar gören apartmanın balkonundan sarkarak aşağı inmeyi başardı.

Depremden yara almadan kurtulan Kübra ve Ahmet Aksakal çiftinin 3 çocuğundan biri olan otizmli Mehmet Ali ise depremin izlerini Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Yerleşkesi'ndeki çadır kentte oluşturulan özel eğitim çadırında eğitim görerek silmeye çalışıyor.

Anne Kübra Aksakal, AA muhabirine, deprem sırasında yaşadıkları evin ağır hasar gördüğünü söyledi.

Evlerinin kapısının, dökülen beton parçaları nedeniyle açılmadığını belirten Aksakal, "Eşim evin öne doğru eğildiğini söylemesi üzerine arka balkona doğru gittik. Daha sonra şiddetli bir sallantı oldu." dedi.

Apartmanın üçüncü katında kendilerinin, ikinci katında ise ağabeyinin oturduğunu anlatan Aksakal, "Ağabeyimin de yardımıyla önce 2 yaşındaki kızımız Emine'yi, sonra 14 yaşındaki oğlumuz Eyüp'ü aşağıya indirdik. Balkondan aşağıya sallanarak indik. Evimizin eklenti kısmındaki çatının da yardımıyla aşağıda bizi tuttular. Mehmet Ali önce inmek istemedi, babası zorla sallandırarak aşağı doğru indirdi." diye konuştu.

Depremin ardından çadır kentin bulunduğu alandaki bir fakültenin binasında yaşamaya başladıklarını dile getiren Aksakal, "Burada birazcık da olsa acımızı dindiriyorlar, yaşadıklarımızı unutmaya çalışıyoruz. 2,5 yaşında otizm teşhisi konulan Mehmet Ali, buradaki çadır rehabilitasyon merkezinde eğitim alıyor. İlk zamanlar hırçındı ve uyuyamıyordu, gitgide kendisini toparlamaya çalışıyor. Buraya gelince daha da rahatladı, bire bir ilgileniyorlar." ifadelerini kullandı.

- Özel eğitim çadırında 12 öğrenciye eğitim veriliyor

İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü psikososyal destek ekibinde görevli Furkan Kara ise rehberlik danışman ve özel eğitim eğitmenleriyle Kahramanmaraş'ta gönüllü olarak görev yaptıklarını söyledi.

Farklı çadır kentlerde psikolojik destek ve özel eğitim sınıflarında dezavantajlı bireylere destek sağladıklarına işaret eden Kara, "Deprem sonrasında özel eğitimin her koşulda devam etmesi gerektiğini gördük. Bizler onlara yardım etmek için buradayız." dedi.

Kara, özel eğitime ihtiyaç duyan bireylere eğitim verdikleri sırada ailelerin de kendilerine zaman ayırma fırsatı bulduklarını vurgulayarak, "Çadır kentte açılan özel eğitim okulunda 12 öğrenci eğitim alıyor. İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü olarak 50 gönüllü öğretmenimizle Kahramanmaraş'tayız. Öğrencilerimizle bireysel olarak çalışıyoruz, onların ihtiyaçlarına göre çalışmalar yapıyoruz." diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Depremlerde minaredeki 64 yıllık yuvası yıkılan leyleklere yapayı yapıldı
YEREL HABERLER Depremlerde minaredeki 64 yıllık yuvası yıkılan ...
Kahramanmaraş'ta ASYA depolarına ilk günden bu yana 5 bin 289 yardım tırı gönderildi
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta ASYA depolarına ilk günden bu yana 5 ...
Büyüklere moral çocuklara neşe olsun diye iftar çadırı bayrak ve balonlarla süsleniyor
YEREL HABERLER Büyüklere moral çocuklara neşe olsun diye iftar ...
Depremzede Meral öğretmen aynı kaderi paylaştığı çocuklara umut oluyor
YEREL HABERLER Depremzede Meral öğretmen aynı kaderi paylaştığı ...
Hasarlı evden 3 gün sonra kurtarılan muhabbet kuşu ailenin moral kaynağı oldu
YEREL HABERLER Hasarlı evden 3 gün sonra kurtarılan muhabbet kuşu ...
Kahramanmaraş'ta bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları 17 mahallede sürüyor
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta bina yıkım ve enkaz kaldırma ...
Kameriyeler depremzede ailelere yaşam alanı oldu
YEREL HABERLER Kameriyeler depremzede ailelere yaşam alanı oldu
Pazarcık'ta konteyner kent ve TOKİ konutlarının yapım çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Pazarcık'ta konteyner kent ve TOKİ konutlarının yapım ...
DSİ Kahramanmaraş'ta enkaz kaldırma işlemini bayrama kadar tamamlamayı hedefliyor
YEREL HABERLER DSİ Kahramanmaraş'ta enkaz kaldırma işlemini bayrama ...
Deprem travması yaşayan engelli Metehan, annesinin yanından ayrılamıyor
YEREL HABERLER Deprem travması yaşayan engelli Metehan, annesinin ...
Kahramanmaraş'ta bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları 17 mahallede devam edecek
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta bina yıkım ve enkaz kaldırma ...
Bakan Karaismailoğlu, Elbistan'da çadır ve konteyner kentleri ziyaret etti
YEREL HABERLER Bakan Karaismailoğlu, Elbistan'da çadır ve konteyner ...
Bakan Soylu, Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Bakan Soylu, Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde ...
Bakan Karaismailoğlu Kahramanmaraş'ta depremzedeleri ziyaret etti
YEREL HABERLER Bakan Karaismailoğlu Kahramanmaraş'ta depremzedeleri ...
Antalya'daki kazada ölen depremzede ailenin cenazeleri Kahramanmaraş'ta defnedildi
YEREL HABERLER Antalya'daki kazada ölen depremzede ailenin ...
Bakan Karaismailoğlu, Kahramanmaraş'ta çadır ve konteyner kentleri ziyaret etti
YEREL HABERLER Bakan Karaismailoğlu, Kahramanmaraş'ta çadır ve ...
Depremzede kanser hastası, konteynerde yaptığı örgü bebekleri satıp bütçesine katkı sağlıyor
YEREL HABERLER Depremzede kanser hastası, konteynerde yaptığı örgü ...
Kahramanmaraş'taki tünelde artçı sarsıntıya yakalananların paniği kamerada
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'taki tünelde artçı sarsıntıya ...
Depremlerde ayakta kalan hastanede 6 Şubat'tan bu yana 625 bebek doğdu
YEREL HABERLER Depremlerde ayakta kalan hastanede 6 Şubat'tan bu ...
Depremde neredeyse tüm camileri hasar gören Türkoğlu'nda ahşap mescit kuruldu
YEREL HABERLER Depremde neredeyse tüm camileri hasar gören ...
Kahramanmaraş'ta depremler sonrası şelalenin suyu kurudu
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta depremler sonrası şelalenin suyu ...
Kahramanmaraş'ta kadınlar yıkılan mahalle camisinin bahçesindeki çadırda mukabele okuyor
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta kadınlar yıkılan mahalle camisinin ...
Kahramanmaraş'taki "Umut Sokağı" kanser hastaları ve ailelerine sıcak yuva oldu
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'taki "Umut Sokağı" kanser hastaları ve ...
Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'tan bu yana depremzedelere 61 milyon öğün yemek verildi
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'tan bu yana depremzedelere ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.