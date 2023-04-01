Elbistanlı depremzedeler gezici kütüphanedeki etkinliklerle moral buluyor

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - ALİ BALLI/ALİ RIZA AKKIR - Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki ikinci depremin merkez üssü Elbistan'da bulunan gezici kütüphane, afetzedelere kitap okumanın yanı sıra farklı etkinlikleri gerçekleştirme imkanı sunuyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Kütüphaneler Genel Müdürlüğünce Bilecik'e tahsis edilen gezici kütüphane otobüsü, İçişleri Bakanlığı tarafından Elbistan'da görevlendirilen Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya'nın talimatıyla, depremzedelerin yararlanabilmesi için ilçeye gönderildi.

Cumhuriyet Mahallesi'nde kurulan Kardeş Şehir Geçici Konaklama Merkezi'ne konuşlandırılan kütüphane, erken saatlerde afetzedelere kapılarını açıyor.



Gezici kütüphanede, kitap okumanın yanı sıra her yaşa hitap eden etkinlikler yapılıyor. Kütüphaneden faydalanan depremzede çocuklar ile yetişkinler, burada zaman geçirmekten keyif alıyor.

Gezici kütüphanenin sorumlusu Engin Beyce, AA muhabirine, kütüphanenin gece saatlerine kadar açık kaldığını söyledi.

Araçta sadece kitap okunmadığını, birçok aktivitenin yapılabildiğini belirten Beyce, "Büyük küçük herkesin okuyabileceği kitaplar var. Ayrıca buzdolabı, televizyon, satranç, akıl oyunları, sinevizyon perdeleri, Hacivat-Karagöz gibi eğlence oyunları da bulunuyor. Bölgede yaşayan halkımıza ramazan eğlencesi için de çalışma yapacağız. Beyaz perdede oynatacağımız oyunlarla ve seyrettireceğimiz dizi ve filmlerle onları eğlendirmeyi düşünüyoruz." dedi.

Kendilerini artık Elbistanlı olarak gördüklerini dile getiren Beyce, afetzedelerin acılarını paylaşmak adına eğlence ve aktiviteleri hep birlikte yapacaklarını kaydetti.

- "Devlet ve millet hep birlikte elinden geleni yapıyor"

Gezici kütüphaneden faydalanan afetzede üniversite öğrencisi Nazlıcan Çiçek ise depreme Elbistan'da evlerinde yakalandığını anlattı.

Evlerinin, 6 Şubat'ta meydana gelen ikinci depremde yan binanın üzerine yıkılması sonucu ağır hasar aldığını aktaran Çiçek, konteynerde yaşamaya başladıklarını söyledi.

Çiçek, "Gönüllü olarak çocuklarla etkinlikler yapmaya çalışıyoruz. Hem eğleniyoruz hem de bir çocuğa fayda sağlamak için çalışıyoruz. Ben de kütüphane olanaklarından faydalanıyorum. Proje gerçekten çok iyi. Devlet ve millet hep birlikte elinden geleni yapıyor." ifadelerini kullandı.

Elbistan'da enkaz altından ekiplerce kurtarılan 8 yaşındaki Ahmet Talha Teke de depremde ablasının hayatını kaybettiğini belirtti. Teke, "Kütüphane çok güzel olmuş. Güzel kitaplar okuyorum. Bundan sonra da her zaman gelmeyi düşünüyorum." dedi.

Depremzede Halil İbrahim Kılıç, kütüphanede bulunmaktan çok keyif aldığını, güzel kitaplar okuduğunu, buraya her gün geleceğini kaydetti.

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