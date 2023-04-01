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İHH İnsani Yardım Vakfı Bursa Şubesi, Elbistan'da giyim mağazası açtı

AA

İHH İnsani Yardım Vakfı Bursa Şubesi, Elbistan'da giyim mağazası açtı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde ilk günden itibaren arama kurtarma ve insani yardım çalışmalarını sürdüren İHH İnsani Yardım Vakfı Bursa Şubesi, Elbistan'da giyim mağazası açtı.

Elbistan Anadolu Lisesi içerisinde açılan mağaza, günlük 600 depremzedeye ayakkabı, kadın, erkek ve bebek kıyafeti, bebek bezi ve mama desteği sağlayacak.

Mağazanın açılışında konuşan Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, İHH Bursa Şubesi'ne ve İHH Elbistan Temsilciliği'ne teşekkür etti.

İHH Elbistan Temsilciliği Yusuf Bolat, Bursalı hayırseverlerin göndermiş olduğu tekstil ürünlerinin açılan giyim mağazası ile depremzedelerin hizmetine sunulduğunu söyledi.

Bolat, depremzedelerin kimlik numaralarını ibraz ederek alışverişini yapabileceğini kaydetti.



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