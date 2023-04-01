Kahramanmaraş'ta tekstil ve mobilya atölyesinde yangın çıktı

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta tekstil ve mobilya atölyesinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Merkez Onikişubat ilçesine bağlı Şazibey Mahallesi'nde Kahramanmaraş-Adana kara yolu kenarında faaliyet gösteren tekstil ve mobilya atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.



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