Kahramanmaraş'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Z.A. idaresindeki 46 ADA 459 plakalı otomobil, Kayseri-Kahramanmaraş kara yolu Kamtaş Beton Işıklı Kavşağı'nda, M.K. yönetimindeki 37 AAJ 645 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler ile araçlarda bulunan A.K. ve A.A, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kara yolunda bir süre kontrollü sağlanan trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

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