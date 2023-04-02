Gönüllü depremzede gençler, kendileriyle aynı kaderi paylaşan çocuklara moral oluyor

KAHRAMANMARAŞ (AA) - MESUT KARADUMAN / GÖKHAN BALCI - Kahramanmaraş'ta depremzede gönüllü gençlerden oluşan ekip, her gün farklı yerlerde düzenledikleri etkinliklerle afetzede çocuklara moral oluyor.

6 Şubat'taki depremlerin merkezi Kahramanmaraş'ta, Olgunlaşma Enstitüsü öncülüğünde çocukları depremin olumsuz etkisinden uzaklaştırmak amacıyla "Kahramanmaraş Moral Destek Ekibi" kuruldu.

Depremzede gençlerden oluşan ekip, her gün ilçelerdeki çadır veya konteyner kentlere giderek çocuklara yönelik etkinlikler düzenliyor.

Yüzlerini boyadıkları çocuklarla söyledikleri şarkılar eşliğinde oyunlar oynayan gönüllüler, çocuklara pamuk şeker ve patlamış mısır da ikram ediyor.

Gönüllü gençlerden oluşan ekip, her geçen gün büyüyerek 200 kişiye ulaştı.

- "30 binin üzerinde çocuğumuzla eğlendik"

Kahramanmaraş Moral Destek ekibi lideri Yunus Taş, AA muhabirine, köy köy, mahalle mahalle gezerek çocukların yüzünü güldürmeye çalıştıklarını söyledi.

Çocukların her zaman gülmeyi hak ettiğini dile getiren Taş, "Onları çok seviyoruz, onlar da bizi çok seviyor. Bugüne kadar 55 mahalleye gittik. 30 binin üzerinde çocuğumuzla eğlendik. Onlara moral, motivasyon olduk. Her gün film izleterek, etkinlikler yaparak çocukları sevindirmeye devam ediyoruz." dedi.

Taş, her yaş grubundan çocuğa hitap etmeye çalıştıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Çocuklarla ip atlayıp top oynuyoruz. Müzikli oyunlar ve boyama gibi birçok etkinlik yapıyoruz. Çocukların normal hayata adapte olmasını sağlamaya çalışıyoruz. Toplum çocuklardan iyileşir, çocuklar iyi olursa toplum da iyi olur, aile de iyi olur. Çocuklar mutlu oldukça biz daha çok mutlu oluyoruz. Aldığımız olumlu tepkiler çok güzel. Bir nebze olsun çocukları mutlu ederek ailelerin de kendimizin de mutlu olmasını sağlıyoruz."

Ekip üyesi Tuğçe Sümbül de depremde kendilerinden daha kötü etkilenen insanlar için ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını ifade etti.

Kendileriyle aynı kaderi paylaşan çocuklar için ekip oluşturulduğunu duyunca düşünmeden dahil olduğunu belirten Sümbül, "Bizimle eğlendiklerinde o anı unuttuklarını, yüzlerindeki gülümsemede hissedebiliyoruz. Biz de yaşadığımız o kötü günü, onlarla birlikte unutuyoruz. Etraftaki enkazları değil, çocukların tebessümünü görmeyi tercih ediyoruz." diye konuştu.





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