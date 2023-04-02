Depremde iş yeri yıkılan oto tamirci, dükkana çevirdiği kamyon kasasında hizmet veriyor

KAHRAMANMARAŞ (AA) - MESUT KARADUMAN/GÖKHAN BALCI - "Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat'taki depremlerde Kahramanmaraş'ta iş yeri yıkılan oto tamirci, dükkana çevirdiği kamyon kasasında müşterilerine hizmet vererek geçimini sağlıyor.

Türkoğlu ilçesinde yaşayan oto tamir ustası Ökkeş Canlı'nın ev ve iş yeri, depremde yıkıldı.

Canlı, hayatına devam edebilmek için satın aldığı kapalı kamyon kasasını dükkana çevirerek, Atatürk Caddesi'nde dükkanının enkazının yanına yerleştirdi.

Kasanın önüne tente yaptırıp yeniden hizmet vermeye başlayan Canlı, çırağıyla müşterilerin araçlarını tamir ederek geçimini sağlarken, depremin acısını unutmaya çalışıyor.

Canlı, AA muhabirine, depremin ardından insanların yavaş yavaş normal hayata dönmeye başladığını söyledi.

İlçede 25 yıldır araç tamir ve bakımı yaptığını belirten Canlı, "Hayata devam etmek için kendi imkanlarımızla dükkanımızı bu şekilde düzenledik. Ailemle çadırda kalıyorum. Burada da müşterilerimize eskisi gibi hizmet vermeye çalışıyoruz. Hayat bir şekilde devam etmek zorunda." dedi.

Canlı, iş yeri yıkıldığı için satın aldığı ikinci el malzemelerle çalışmaya devam ettiğini dile getirdi.

Zamanla yeniden eski günlerine döneceklerini vurgulayan Canlı, "Eskiden olduğu gibi yine müşterilerimiz devam ediyor. Dışarıdan ilçeye gelenler de tamir için dükkana uğruyor. Bazı müşterilerimiz maalesef hayatını kaybetti. Bu Rabb'imden gelen bir şey, yapacak bir şeyimiz yok. Memleketimizi bırakıp gidemeyiz de. İş yerimiz yapılana kadar bu şekilde çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

İlçe sakinlerinden Yakup Yurdagül de depremin kendilerini çok etkilediğine dikkati çekerek, "Zaman zaman ustamızın yanına geliyorum. Ona elimden geldiğince destek olmaya çalışıyorum. Ökkeş usta gibi diğer ustalarımız da azimle çalışıyor. Kahramanmaraş olarak eskisinden daha iyi olmaya çalışacağız." ifadesini kullandı.

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