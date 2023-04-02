Kahramanmaraş'ta ASYA mobil sosyal market tırı yardımları en ücra köylere kadar ulaştırıyor

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - MUHAMMED KAYGIN / ÖZGÜR ALANTOR - Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'taki depremlerin ardından bölgeye gönderilen yardımlar Afet Acil Sosyal Yardım (ASYA) mobil sosyal market tırı ile en ücra köylere kadar ulaştırılıyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı ASYA ekipleri, merkez üssü Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgeye gönderilen insani yardım malzemelerini tasnif ederek mobil sosyal market tırına yüklüyor.

Ulaşım konusunda dezavantajlı olan kırsal bölgelerdeki ihtiyaç sahiplerine ulaşmak için sabahın erken saatlerinde yola çıkan ekipler, Kahramanmaraş'ın en uç noktalarına kadar gidiyor.

Mobil sosyal market tırından vatandaşın temel ihtiyaçlarını gideren ekipler, yanlarında götürdükleri oyuncaklarla da çocukların yüzlerini güldürüyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü İzleme, Değerlendirme ve Performans Daire Başkanı Umut Kaya, AA muhabirine, yardım malzemelerini dağıtmak üzere Elbistan'a bağlı Akören Mahallesi'ne geldiklerini söyledi.

Mobil sosyal market tırı ile vatandaşların temel ihtiyaçlarının giderildiğini belirten Kaya, "Kahramanmaraş ilinde sosyal market tırlarımızın sayısı 3’ü buldu. Şu ana kadar 32 mahallede 7 bin 514 hanenin temel ihtiyaçlarını gidermek için destek sağladık. Mobil sosyal market tırlarımızın temel fonksiyonu, nüfusun yoğun olarak dağılan yerlerde kurulan sosyal marketlere bir nevi takviye çıkmak. Ulaşım konusunda dezavantajlı vatandaşlarımızın yaşadıkları bölgelere giderek ihtiyaç sahiplerine ayni bağışların dağıtımlarını gerçekleştirmek." dedi.

Dağıtım işleminin her gün sürdüğünü, daha öncesinde bir planlama yapılarak ihtiyacın en fazla olduğu bölgelerden başlandığını anlatan Kaya, "En ücra köye kadar gidiyoruz. Tırlarımızın gidebildiği yere kadar gidiyoruz. Tırlarımızın gidemediği bölgelerde ise diğer dağıtım araçlarımız devreye giriyor. Bakanlığımızın temin ettiği arazi araçlarımız var. Bunun dışında kapalı kasa daha küçük kamyonlarımız var. Gelen ihbarlara göre, evveliyatında yapılan planlamalara göre, hane sayılarına göre, tüm ihtiyaç sahibi vatandaşa ulaşacak şekilde tüm dağıtımlar yapılıyor." ifadelerini kullandı.

- "Çocuklarımızın yüzlerini güldürdüler"

Elbistan ilçesine bağlı Akören Mahallesi'nde yaşayan 11 yaşındaki Zeynep Elmas da ekiplerden oyuncak bebek aldığını ve çok mutlu olduğunu belirtti.

Mahalle sakinlerinden Abdurrahman Elmas da depremin yaşandığı günden beri hiç mağdur edilmediklerini söyleyerek, "Sürekli yardımlarımız eksik olmadan geldi. Devletimizden Allah razı olsun. Çocuklarımıza oyuncak getirdiler. Çocuklarımızın yüzlerini güldürdüler. Temel gıdamız hiç eksik olmadı." diye konuştu.

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