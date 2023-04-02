Vuslat Derneği deprem bölgesinde "100 köyde 100 iftar" veriyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından Vuslat Derneği, başlattığı "100 Köy 100 İftar Projesi" ile depremden etkilenen ücra yerleşim yerlerinde iftar programı düzenliyor.

Afetin ilk gününden bu yana yaraları sarmak için gayret sarf eden Vuslat Derneği, ramazan ayı dolayısıyla depremin etkilediği 11 ilde "100 Köy 100 İftar Projesi"ni uygulamaya koydu.

İhtiyaç sahiplerinin bulunduğu ancak ulaşımı zor kırsal bölgeleri belirleyen dernek görevlileri, kent merkezindeki aşevlerinde hazırladıkları yemekleri araçlarla belirlenen yere ulaştırıyor.

Mümkün olan kırsal mahallelerde toplu iftar programı düzenleyen dernek, programa katılamayacak yaşlı ve engellilerin yemeklerini ise evlerine götürüyor.

Vuslat Derneği İletişim Merkezi Koordinatörü Ahmet Kızıl, AA muhabirine, depremden etkilenen tüm illerde bu projeyi gerçekleştirdiklerini söyledi.

Proje kapsamında Kahramanmaraş'ta bazı kırsal mahalleleri gezdiklerini, muhtarlardan aldıkları bilgiler doğrultusunda yemekleri hazırladıklarını anlatan Kızıl, "Ücra köşelerde kalmış, yardımın zor ulaşabileceği, insanların ulaşımının zor olduğu yerlere ulaşmayı hedefliyoruz. O yüzden böyle bir proje başlattık." dedi.

Gittikleri kırsal mahallelerde muhtarlarla işbirliğinde uygun alan varsa iftar programı düzenlediklerini belirten Kızıl, organizasyon mümkün olmayan mahallelerde ise hane sayısına göre yemeği muhtar aracılığıyla dağıttıklarını dile getirdi.

Vatandaşların ihtiyaçlarını gidermeye çalıştıklarını vurgulayan Kızıl, şunları kaydetti:

"Şimdi de ramazan ayı boyunca hep birlikte olmalıyız, bu yaraları hep birlikte sarmalıyız. Amacımız vatandaşlarımıza sadece yemek dağıtalım, kumanya dağıtalım değil, onlarla sohbet etmek, hal hatır sormak, konuşmak. Bunlara da çok ihtiyaçları var. İnsanlara dokunmak lazım. Buralarda bizler de bir nevi bunu yapmaya çalışıyoruz."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.