TBMM Başkanı Şentop, Kahramanmaraş'ta konuştu:

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KAHRAMANMARAŞ (AA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Bölgede Kahramanmaraş başta olmak üzere illerimizde büyük yıkım var ama bunun en azından iki ay içinde vatandaşlarımızın günlük temel ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde organize edilmiş olması, esasen büyük başarı." dedi.

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü yerleşkesindeki Afet Koordinasyon Merkezi'nde basına kapalı gerçekleştirilen toplantıya katılan Şentop, kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Şentop, ziyaret sonrası gazetecilere, Kahramanmaraş merkez ve diğer ilçelerle ilgili son durum hakkında bilgi aldıklarını söyledi.

Depremden 4-5 gün sonra da bölgeyi ziyaret ettiğini anlatan Şentop, "Şimdi gördüğümüz tablo çok büyük ölçüde hizmetlerin sunumunda, özellikle barınma ve diğer acil ihtiyaçların karşılanmasında, elektrik, suyun verilmesinde işler tamamen yoluna girmiş, organizasyon tamamlanmış gözüküyor." diye konuştu.

Depremin büyük bir yıkımıyla karşı karşıya olduklarını vurgulayan Şentop, şöyle konuştu:

"Bölgede Kahramanmaraş başta olmak üzere illerimizde büyük yıkım var ama bunun en azından iki ay içinde vatandaşlarımızın günlük temel ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde organize edilmiş olması, esasen büyük başarı. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımız ifade ediyor, bir yıl içinde şehirlerimizi yeniden şenlendirecek, canlandıracak, vatandaşlarımızın kalıcı konutlarda yaşamasını sağlayacak şekilde adımlar da atılacak. Bu vesileyle vatandaşlarımıza geçmiş olsun diliyorum. Ramazanlarını tebrik ediyorum."



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.