TDV ve Diyanet, Kahramanmaraş'ta 220 kişi ile depremzedelere manevi rehberlik yapıyor

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) ile Diyanet İşleri Başkanlığı personeli, Kahramanmaraş'ta 220 kişilik ekiple afetzedelere manevi rehberlik hizmeti veriyor.

6 Şubat'taki depremlerin merkezi Kahramanmaraş'ta enkaz kaldırma çalışmaları sürerken, Diyanet İşleri Başkanlığı ile TDV insani yardım çalışmalarıyla afetzedelere destek oluyor.

Onlarca caminin yıkıldığı ve pek çoğunun da ağır hasar aldığı kentte gönüllü 220 TDV ile Diyanet personeli, çadır ve konteyner kentlerde manevi danışmanlık ve rehberlik hizmeti götürüyor.

Ayrıca, Diyanet İşleri Başkanlığınca çocuklar için çadırlarda kurs ve oyun alanları oluşturuldu.

Din görevlileri, depremzede çocuklar için eğitimlerin yanı sıra çeşitli etkinlikler düzenliyor.

Ekipler, depremzedelere iftarda sıcak yemek ikramında bulunup, kırsal mahallere yardım kolisi de ulaştırıyor.

İl Müftüsü Mustafa Tekin, AA muhabirine, depremzedelerin yaralarının sarılmaya devam edildiğini söyledi.

Depremzedelere manevi desteği sürdüreceklerini vurgulayan Tekin, "Burada çadır ve konteyner kentlerde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ekiplerimiz manevi rehber olarak görevlerini yapıyorlar. Halkımızın manevi yönü çok kuvvetli. Biz insanız, her şey maddeden ibaret değil. İnsanlar gerçekten perişan. Onların ruhlarını rahatlatacak samimi söze, onların halini hatırını soracak kişilere ihtiyaçları var." dedi.

Tekin, afetzedelerin kendilerini yalnız hissetmemesinin önemli olduğunu dile getirdi.

Ekiplerin hangi çadırda kimin psikolojisinin nasıl olduğunu bildiğini anlatan Tekin, "Günlük raporlarımızı tutuyoruz. Hangi çadırda kişinin psikolojisi nasıl, ne kaybı var, neye ihtiyacı var, tek tek sorunu olanlarla ilgilenmeye çalışıyoruz çünkü yaralarımız çok. Bir insana dokunduğunuz zaman, gidip onunla ilgili dertleştiğiniz zaman, hele bir de bir sonraki gelen de onun o psikolojisini bilerek ona yaklaştığı zaman inanın çok şeyler hallediyoruz." diye konuştu.

- Çocuklar için de etkinlikler düzenleniyor

Çocuklar için hem eğitici hem eğlendirici hem de kültürel etkinlikler düzenlediklerine dikkati çeken Tekin, "Çocuk çadırlarımıza gittiğiniz zaman orada çocukların kendi kültürünü, kendilerini bulmaları için her türlü materyal var." dedi.

Diyanetin kendi çadırlarında iftar vermeye devam ettiğini belirten Tekin, kırsal mahallerde ihtiyaç sahiplerine de yardım ulaştırdıklarını dile getirdi.

Din görevlisi Fatma Korkmaz da Kayseri'den gönüllü olarak Kahramanmaraş'a geldiğini söyledi.

Depremzedeler için herkesin elinden geleni yapması gerektiğinin altını çizen Korkmaz "Çocuklarla eğlenceli vakit geçirmek, sıkıntılarını unutturmak istiyoruz. Onlarla oyun oynayarak ruh dünyalarını güzelleştirmeye çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Konteyner kentte yaşayan depremzede Ali Rıza ise kendilerine destek olan din görevlerine teşekkür ederek, yalnız olmadıklarını hissetmelerinin kendilerini mutlu ettiğini dile getirdi.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.