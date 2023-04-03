Kahramanmaraş'ta depremzede çiftçiler salatalık hasadına başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kahramanmaraş'ta depremzede çiftçiler salatalık hasadına başladı

AA

Kahramanmaraş'ta depremzede çiftçiler salatalık hasadına başladı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - MESUT KARADUMAN/GÖKHAN BALICI - "Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat'taki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta, salatalık yetiştiricilerinin hasat telaşı başladı.

Türkoğlu ilçesinde sebze yetiştiricileri, yaşadıkları kayıplara ve zorluklara rağmen üretmeye devam ediyor.

Kadıoğluçiftliği Mahallesi'nde 1200 dönüme yakın serada salatalık ve domates başta olmak üzere sebze ağırlıklı üretim yapılıyor.

Deprem nedeniyle salatalık fidelerini gecikmeli olarak toprakla buluşturan üreticiler seralarda ürünlerinin bakımını yaptı.

Çiftçiler seralarda, ilk salatalık hasadı için mesaiye başladı.

Üreticilerden Tahir Topaktaş, AA muhabirine, her şeye rağmen hayatlarına devam etmek zorunda olduklarını söyledi.

Mahallede 2 dönüm alanda salatalık yetiştirdiğini belirten Topaktaş, "Mahallemizdekilerin geçimi seracılıktan. Bunun dışında hayvancılıkla uğraşanlar da var. Her şeye rağmen salatalık üretimimiz devam ediyor. Çok büyük bir felaket atlattık. Depreme burada mahallede yakalandık. Çok acı günler yaşadık. Rabbime şükürler olsun yine işimizin başındayız. Allah devletimize milletimize zeval vermesin." diye konuştu.

Topaktaş, üretime devam etmek zorunda olduklarını, toprakla uğraşarak kendilerini iyi hissetmeye çalıştıklarını dile getirdi.

Depremden dolayı bu yıl salatalık fidelerini 10 gün geç diktiklerini ifade eden Topaktaş, şunları söyledi:

"Fideleri geç diktiğimiz için hasat da biraz geç oldu. Hasadımızı yapmaya başladık. Durmadık, Allah'ın izniyle çalışmaya devam ediyoruz. Deprem acısını unutamayız. Seracılık bizim için bir uğraş, bizim işimiz. Biz bu işi aşkla yapıyoruz. Bu işi severek yapmazsak ürünü çıkartamayız. Depremi unutmamıza imkan yok ama yine de hayat devam ediyor. Bir şekilde ayakta kalmaya çalışacağız."

Tunahan Topaktaş da ailecek serada hasat mesaisine başladıklarını aktardı.

Salatalıkları dikiminden hasadına kadar çocuk gibi yetiştirdiklerini anlatan Topaktaş, mahsulü siparişe göre hasat ettiklerini söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Depremde 14 canın kaybedildiği kahvehaneden tek kurtulan kişi oldu
YEREL HABERLER Depremde 14 canın kaybedildiği kahvehaneden tek ...
Kahramanmaraş'ta bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları 19 mahallede sürüyor
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta bina yıkım ve enkaz kaldırma ...
TDV ve Diyanet, Kahramanmaraş'ta 220 kişi ile depremzedelere manevi rehberlik yapıyor
YEREL HABERLER TDV ve Diyanet, Kahramanmaraş'ta 220 kişi ile ...
Kahramanmaraş'ta bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları 19 mahallede devam edecek
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta bina yıkım ve enkaz kaldırma ...
TBMM Başkanı Şentop ve Bakan Soylu "Umut Sokağı"nı gezdi
YEREL HABERLER TBMM Başkanı Şentop ve Bakan Soylu "Umut Sokağı"nı ...
TBMM Başkanı Şentop: Çok büyük ölçüde işler yoluna girmiş (2)
YEREL HABERLER TBMM Başkanı Şentop: Çok büyük ölçüde işler yoluna ...
TBMM Başkanı Şentop, Kahramanmaraş'ta depremzedelerle çadır kentte iftar yaptı
YEREL HABERLER TBMM Başkanı Şentop, Kahramanmaraş'ta depremzedelerle ...
TBMM Başkanı Şentop, Kahramanmaraş'ta konuştu:
YEREL HABERLER TBMM Başkanı Şentop, Kahramanmaraş'ta konuştu:
TBMM Başkanı Şentop: Çok büyük ölçüde işler yoluna girmiş
YEREL HABERLER TBMM Başkanı Şentop: Çok büyük ölçüde işler yoluna ...
Depremin vurduğu Göksun'un kırsal mahallesinde çocukları okul heyecanı sardı
YEREL HABERLER Depremin vurduğu Göksun'un kırsal mahallesinde ...
Vuslat Derneği deprem bölgesinde "100 köyde 100 iftar" veriyor
YEREL HABERLER Vuslat Derneği deprem bölgesinde "100 köyde 100 ...
Kahramanmaraş'ta depremde zarar gören 1396 araç otoparka çekildi
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta depremde zarar gören 1396 araç ...
Kahramanmaraş'ta ASYA mobil sosyal market tırı yardımları en ücra köylere kadar ulaştırıyor
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta ASYA mobil sosyal market tırı ...
Kahramanmaraş'ta 2 bin 880 konteynerde 11 bin depremzede kalıyor
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta 2 bin 880 konteynerde 11 bin ...
Depremde iş yeri yıkılan oto tamirci, dükkana çevirdiği kamyon kasasında hizmet veriyor
YEREL HABERLER Depremde iş yeri yıkılan oto tamirci, dükkana ...
Gönüllü depremzede gençler, kendileriyle aynı kaderi paylaşan çocuklara moral oluyor
YEREL HABERLER Gönüllü depremzede gençler, kendileriyle aynı kaderi ...
Kahramanmaraş'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 ...
Kahramanmaraş'ta bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları 18 mahallede devam ediyor
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta bina yıkım ve enkaz kaldırma ...
Milli Yol Partisi Lideri Çayır: Cumhurbaşkanlığıyla ilgili partimiz haftaya karar alacak
YEREL HABERLER Milli Yol Partisi Lideri Çayır: Cumhurbaşkanlığıyla ...
Kahramanmaraş'ta tekstil ve mobilya atölyesinde yangın çıktı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta tekstil ve mobilya atölyesinde ...
İHH İnsani Yardım Vakfı Bursa Şubesi, Elbistan'da giyim mağazası açtı
YEREL HABERLER İHH İnsani Yardım Vakfı Bursa Şubesi, Elbistan'da ...
Otizmli Gökçe özel sınıfta depremin etkisinden uzaklaşmaya çalışıyor
YEREL HABERLER Otizmli Gökçe özel sınıfta depremin etkisinden ...
Kahramanmaraşlı 32 yıllık esnaf marketini konteynerde açtı
YEREL HABERLER Kahramanmaraşlı 32 yıllık esnaf marketini konteynerde ...
Elbistanlı depremzedeler gezici kütüphanedeki etkinliklerle moral buluyor
YEREL HABERLER Elbistanlı depremzedeler gezici kütüphanedeki ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.