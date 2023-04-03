Kahramanmaraş'ta depremzede çiftçiler salatalık hasadına başladı

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - MESUT KARADUMAN/GÖKHAN BALICI - "Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat'taki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta, salatalık yetiştiricilerinin hasat telaşı başladı.

Türkoğlu ilçesinde sebze yetiştiricileri, yaşadıkları kayıplara ve zorluklara rağmen üretmeye devam ediyor.

Kadıoğluçiftliği Mahallesi'nde 1200 dönüme yakın serada salatalık ve domates başta olmak üzere sebze ağırlıklı üretim yapılıyor.

Deprem nedeniyle salatalık fidelerini gecikmeli olarak toprakla buluşturan üreticiler seralarda ürünlerinin bakımını yaptı.

Çiftçiler seralarda, ilk salatalık hasadı için mesaiye başladı.

Üreticilerden Tahir Topaktaş, AA muhabirine, her şeye rağmen hayatlarına devam etmek zorunda olduklarını söyledi.

Mahallede 2 dönüm alanda salatalık yetiştirdiğini belirten Topaktaş, "Mahallemizdekilerin geçimi seracılıktan. Bunun dışında hayvancılıkla uğraşanlar da var. Her şeye rağmen salatalık üretimimiz devam ediyor. Çok büyük bir felaket atlattık. Depreme burada mahallede yakalandık. Çok acı günler yaşadık. Rabbime şükürler olsun yine işimizin başındayız. Allah devletimize milletimize zeval vermesin." diye konuştu.

Topaktaş, üretime devam etmek zorunda olduklarını, toprakla uğraşarak kendilerini iyi hissetmeye çalıştıklarını dile getirdi.

Depremden dolayı bu yıl salatalık fidelerini 10 gün geç diktiklerini ifade eden Topaktaş, şunları söyledi:



"Fideleri geç diktiğimiz için hasat da biraz geç oldu. Hasadımızı yapmaya başladık. Durmadık, Allah'ın izniyle çalışmaya devam ediyoruz. Deprem acısını unutamayız. Seracılık bizim için bir uğraş, bizim işimiz. Biz bu işi aşkla yapıyoruz. Bu işi severek yapmazsak ürünü çıkartamayız. Depremi unutmamıza imkan yok ama yine de hayat devam ediyor. Bir şekilde ayakta kalmaya çalışacağız."

Tunahan Topaktaş da ailecek serada hasat mesaisine başladıklarını aktardı.

Salatalıkları dikiminden hasadına kadar çocuk gibi yetiştirdiklerini anlatan Topaktaş, mahsulü siparişe göre hasat ettiklerini söyledi.

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