Depremzede çiftçi, yardım parasını AFAD'a bağışladı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - İZZET MAZI / ÖMER FARUK SALMAN - Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde çiftçilik yapan 43 yaşındaki İsa Karabacak, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından hesabına yatırılan 10 bin lira "Hane Başı Destek" ödemesini, kendisini "diğer afetzedeler kadar depremzede olarak görmediği" için iade etti.

Depremin ardından görevlilerin kırsal Bozhöyük Mahallesi'ndeki evinde inceleme yaptığı ve "az hasarlı" raporu verdiği Karabacak'ın hesabına, "Hane Başı Destek" ödemesi kapsamında 10 bin lira yatırıldı.

Cep telefonuna gelen mesajla paradan haberdar olan Karabacak, kendisini "diğer afetzedeler kadar depremzede görmediği" için parayı AFAD'ın yardım kampanyasına bağışladı.

Karabacak, AA muhabirine, Pazarcık merkezli 7,7 büyüklüğündeki ilk depremin hemen ardından jandarma ekipleri ve arkadaşlarıyla mahalleyi kontrol ettiklerini, herhangi bir sorun görmeyince yardım için Kahramanmaraş'a hareket ettiklerini söyledi.

Hava şartları ve yollardaki yoğunluk nedeniyle ilerleyemediklerini belirten Karabacak, "Arkadaşlarla 'Şehir için ne yapabiliriz?' diye düşündük ve birkaç arkadaş merkeze gitmeye karar verdik. Hava şartları çok ağırdı. O yüzden Göksun'a kadar indik. Kahramanmaraş'ta evi yıkılan arkadaşlarımızı aradım. Bize gelebileceklerini söyledim. Bu arada bize 'Kahramanmaraş'a gitmeyin, hem yoğun trafik var hem de şu an siz bir şey yapamazsınız' dediler." ifadelerini kullandı.

Merkez üssü Elbistan olan ikinci depreme ise markette yakalandığını anlatan Karabacak, "İlk depreme göre çok fazla sarstı burayı. İkinci deprem mahallemizde bayağı evin yıkılmasına neden oldu. Bizim yaklaşık 10 yıl önce mahallemizdeki cenazelerde, taziyelerde kurmak üzere aldığımız bir çadırımız vardı. O çadırı kurduk ve dışarıda kalan insanları topladık. Önceden elimizde çadır olmasının çok büyük avantajını yaşadık. Mahallemizde herhangi bir can kaybımız olmadı." dedi.

Karabacak, bir süre sonra AFAD ekiplerinin evinde inceleme yapıldığını ve "az hasarlı" raporu verildiğini belirterek, şöyle devam etti:

"10 gün sonra bana bir mesaj geldi, 10 bin lira hane başı destek ödemesinin yattığını öğrendim ama kendimizi depremzede olarak görmedik. Gittiğimiz yerlerde yıkık dökük evleri, hayatını kaybetmiş insanları görünce, bizim can kaybımız yok, evimiz de ayakta olunca o parayı tekrar evleri yıkılan kardeşlerimiz için kullanılsın diye AFAD'a iade ettim. O kadar insan hayatını kaybetti, yaralandı, evleri yıkılanlar oldu. Onların yanında biz kendimizi öyle göremedik. Bir zararımız da olmayınca bu parayı almanın hak olmadığını düşündüm. Onun için iade ettim."

İsa Karabacak, deprem sonrası bölgeye yapılan yardım seferberliğinin birlik ve beraberliğin göstergesi olduğunu ifade ederek, bu durumun kendisini çok duygulandırdığını söyledi.

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