Depremin ardından sahipsiz kalan güvercinleri yakalayarak kümesinde besliyor

KAHRAMANMARAŞ (AA) - HALİFE YALÇINKAYA / SERHAT ZAFER - Kahramanmaraş'ta 40 yaşındaki Yakup Bulduk, 6 Şubat'ta meydana gelen depremler nedeniyle hayatını kaybeden ya da şehri terk eden arkadaşlarına ait güvercinleri yakalayarak evinin çatısındaki kümeste bakıyor.

Çocukluğundan itibaren güvercin meraklısı olan Bulduk, depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta birçoğu arkadaşlarına ait olan güvercinlerin bakımsız kalmaması için çaba sarf ediyor.



Yakup Bulduk, yakaladığı kuşları evinin çatısındaki kümesinde kendi güvercinleriyle besliyor.

Bulduk, AA muhabirine, deprem gecesi yaşadıklarının tarifsiz olduğunu söyledi.

Depremde evinin az hasar gördüğünü belirten Bulduk, "Çok arkadaşımız öldü. Yolda bir arkadaşımızı görsek seviniyoruz. Acı bir şey yaşadık." dedi.

Yaklaşık 30 yıldır güvercin beslediğine işaret eden Bulduk, bunun kendisi için anlatılmaz bir zevki olduğunu vurguladı.

Bulduk, enkazların bulunduğu alanlarda depremde vefat eden veya kenti terk eden arkadaşlarının güvercinlerinin yaşadığını dile getirerek, "Güvercinsever arkadaşlarımızın kimisi rahmetli oldu, kimisi şehirden gitti. Hayvanlar perişan, ben de yakaladıklarımı alıp eve götürüyorum." dedi.

- "Yakalamasam ya kedi yiyecek ya da bakımsızlıktan ölecek"

Sahipsiz güvercinleri depremden bir hafta sonra yakalamaya başladığını anlatan Bulduk, şunları kaydetti:

"Hayvanların aç ve perişan olduğunu gördüm. Ben yakalamasam ya kedi yiyecek ya da bakımsızlıktan ölecek. Sonuçta onlar da bir canlı. Derneğimiz vardı, orada herkes toplanırdı, herkes birbirini tanırdı. Güvercinsever 20'ye yakın arkadaşım vefat etti. Acı bir şey, bu güvercinleri tutarken bile içim acıyor. Tespit ettiğim 300'e yakın sahipsiz güvercinden yaklaşık 50'sini yakaladım. Yakaladığım güvercinlerin sahiplerini tanıyordum. Tekrar şehre dönen olursa bendeki güvercinlerini veririm. Sonuçta bir emek var, güvercinin ayrı bir bakımı var."

Bulduk, evinde beslediği güvercin sayısının kendisininkilerle 300'e yakın olduğunu belirterek, "Enkazların bulunduğu alanlarda yakalayamadığım güvercinlere yem veririm, sonuçta onlar da bir canlı. Ömrümün yettiği yere kadar beslerim." diye konuştu.

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