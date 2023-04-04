Depremde ölen ustasının emaneti bakırcılık mesleğini yaşatıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Depremde ölen ustasının emaneti bakırcılık mesleğini yaşatıyor

AA

Depremde ölen ustasının emaneti bakırcılık mesleğini yaşatıyor

KAHRAMANMARAŞ (AA) - ALİ RIZA AKKIR / ALİ BALLI - 6 Şubat'taki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta enkaz altında kalarak hayatını kaybeden ustasından emanet kalan bakırcılık mesleğini yaşatan 49 yaşındaki Sedat Büyükçıkrıkçı'nın iş yerinden çekiç sesleri yükselmeye devam ediyor.

Depreme Onikişubat ilçesinde 5 katlı apartmandaki dairesinde yakalanan Büyükçıkrıkçı, afetten yara almadan kurtuldu. Büyükçıkrıkçı'nın ustası Mehmet Kuruçay ise ailesiyle depremde yıkılan binanın enkazında kalarak yaşamını yitirdi.

Depremin ardından bir süre iş yerini açamayan Büyükçıkrıkçı, babasından kalan yaklaşık 10 metrekarelik iş yerinde mesleğini yaşatmak için mücadele veriyor.

Hafif hasarlı iş yerinin kapısını yeniden açan Büyükçıkrıkçı, AA muhabirine, mesleğe babasının yanında 8 yaşında başladığını söyledi.

Babasının, vefat eden Mehmet Kuruçay'ın da ustası olduğuna dikkati çeken Büyükçıkrıkçı, "Mehmet usta benden 10 yıl kadar önce başladı bu mesleğe. Ben babamın yanındaydım ama mesleği Mehmet ustadan öğrendim." dedi.

Bakırcılığın el emeği göz nuruyla yapılan bir meslek olduğunu belirten Büyükçıkrıkçı, "Büyük bir felaket yaşadık. Bu zor günlerin üstesinden geleceğimize inancımız tam. İnanın biz küllerimizden yeniden doğduk. Yaşadığımız felaketin ardından sadece Türkiye değil, tüm dünya bize elini uzattı. Biz de iş yerimizi düzenleyerek ayağa kalkmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Uzun zaman iş yerinin kapalı kaldığını, deprem öncesinden de birçok siparişini bulunduğunu dile getiren Büyükçıkrıkçı, siparişlere cevap veremediği için üzgün olduğunu söyledi.

- "Ustamızın bize kattıklarını, sanatı yaşatmaya çalışacağız"

Deprem nedeniyle çevresindeki iş yerlerinin yıkıldığını, kendi iş yerinin ise hafif hasarlı olduğunu anlatan Büyükçıkrıkçı, şunları kaydetti:

"İş yerimi toparlamaya çalışıyorum. Kahramanmaraş'ın ekonomisi ayağa kalkmazsa biz ayağa kalkamayız. Biz Kahramanmaraşlıyız, buradan hiçbir yere gitmeyiz. Bu memleket nice badireler atlattı. Bu mesleği yapan 4 ustaydık, bir tanesi depremde hayatını kaybetti. Bugün sadece Kahramanmaraş değil, dünya bir ustayı kaybetti."

Ustasını kaybetmenin üzüntüsünü yaşadığını dile getiren Büyükçıkrıkçı, "Allah ustamıza rahmet eylesin. Onun bize kattıklarını, sanatı yaşatmaya çalışacağız. Onun elinde bugünlere geldik. Çok büyük bir acı." ifadelerini kullandı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kahramanmaraş'ta depremde yıkılan binadan geriye asansör kulesi kaldı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta depremde yıkılan binadan geriye ...
Azerbaycan'dan gelen yardımların içinden çıkan mektuplar duygulandırdı
YEREL HABERLER Azerbaycan'dan gelen yardımların içinden çıkan ...
Kahramanmaraş'ta bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları 10 mahallede sürecek
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta bina yıkım ve enkaz kaldırma ...
Bakan Özer: Deprem bölgesinin normalleşmesini eğitim üzerinden yapacağız
YEREL HABERLER Bakan Özer: Deprem bölgesinin normalleşmesini eğitim ...
Milli Eğitim Bakanı Özer, öğretmenlerle bir araya geldiği iftar programında konuştu:
YEREL HABERLER Milli Eğitim Bakanı Özer, öğretmenlerle bir araya ...
Milli Eğitim Bakanı Özer, Kahramanmaraş'ta konuştu:
YEREL HABERLER Milli Eğitim Bakanı Özer, Kahramanmaraş'ta konuştu:
Kahramanmaraş'ta 50 binanın yıkıldığı mahallede yaraların sarılması için çalışmalar sürüyor
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta 50 binanın yıkıldığı mahallede ...
Kahramanmaraş'ta depremzedeler enkazda eşyalarını arıyor
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta depremzedeler enkazda eşyalarını ...
Acılı baba günlerce nöbet tuttuğu enkazda oğlundan bir hatıra bulamamanın üzüntüsünü yaşadı
YEREL HABERLER Acılı baba günlerce nöbet tuttuğu enkazda oğlundan ...
Depremlerin vurduğu Göksun'da 6 binden fazla bina yapılacak
YEREL HABERLER Depremlerin vurduğu Göksun'da 6 binden fazla bina ...
Depremin ardından sahipsiz kalan güvercinleri yakalayarak kümesinde besliyor
YEREL HABERLER Depremin ardından sahipsiz kalan güvercinleri ...
Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta sahipsiz hayvanlar da unutulmadı
YEREL HABERLER Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta sahipsiz ...
Depremzede çiftçi, yardım parasını AFAD'a bağışladı
YEREL HABERLER Depremzede çiftçi, yardım parasını AFAD'a bağışladı
Emniyetin gezici aşevinden günde 5 bin depremzedeye sıcak yemek ulaştırılıyor
YEREL HABERLER Emniyetin gezici aşevinden günde 5 bin depremzedeye ...
Kahramanmaraş'ta depremzede çiftçiler salatalık hasadına başladı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta depremzede çiftçiler salatalık ...
Depremde 14 canın kaybedildiği kahvehaneden tek kurtulan kişi oldu
YEREL HABERLER Depremde 14 canın kaybedildiği kahvehaneden tek ...
Kahramanmaraş'ta bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları 19 mahallede sürüyor
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta bina yıkım ve enkaz kaldırma ...
TDV ve Diyanet, Kahramanmaraş'ta 220 kişi ile depremzedelere manevi rehberlik yapıyor
YEREL HABERLER TDV ve Diyanet, Kahramanmaraş'ta 220 kişi ile ...
Kahramanmaraş'ta bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları 19 mahallede devam edecek
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta bina yıkım ve enkaz kaldırma ...
TBMM Başkanı Şentop ve Bakan Soylu "Umut Sokağı"nı gezdi
YEREL HABERLER TBMM Başkanı Şentop ve Bakan Soylu "Umut Sokağı"nı ...
TBMM Başkanı Şentop: Çok büyük ölçüde işler yoluna girmiş (2)
YEREL HABERLER TBMM Başkanı Şentop: Çok büyük ölçüde işler yoluna ...
TBMM Başkanı Şentop, Kahramanmaraş'ta depremzedelerle çadır kentte iftar yaptı
YEREL HABERLER TBMM Başkanı Şentop, Kahramanmaraş'ta depremzedelerle ...
TBMM Başkanı Şentop, Kahramanmaraş'ta konuştu:
YEREL HABERLER TBMM Başkanı Şentop, Kahramanmaraş'ta konuştu:
TBMM Başkanı Şentop: Çok büyük ölçüde işler yoluna girmiş
YEREL HABERLER TBMM Başkanı Şentop: Çok büyük ölçüde işler yoluna ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.