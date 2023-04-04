Depremde ölen ustasının emaneti bakırcılık mesleğini yaşatıyor

KAHRAMANMARAŞ (AA) - ALİ RIZA AKKIR / ALİ BALLI - 6 Şubat'taki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta enkaz altında kalarak hayatını kaybeden ustasından emanet kalan bakırcılık mesleğini yaşatan 49 yaşındaki Sedat Büyükçıkrıkçı'nın iş yerinden çekiç sesleri yükselmeye devam ediyor.

Depreme Onikişubat ilçesinde 5 katlı apartmandaki dairesinde yakalanan Büyükçıkrıkçı, afetten yara almadan kurtuldu. Büyükçıkrıkçı'nın ustası Mehmet Kuruçay ise ailesiyle depremde yıkılan binanın enkazında kalarak yaşamını yitirdi.

Depremin ardından bir süre iş yerini açamayan Büyükçıkrıkçı, babasından kalan yaklaşık 10 metrekarelik iş yerinde mesleğini yaşatmak için mücadele veriyor.

Hafif hasarlı iş yerinin kapısını yeniden açan Büyükçıkrıkçı, AA muhabirine, mesleğe babasının yanında 8 yaşında başladığını söyledi.

Babasının, vefat eden Mehmet Kuruçay'ın da ustası olduğuna dikkati çeken Büyükçıkrıkçı, "Mehmet usta benden 10 yıl kadar önce başladı bu mesleğe. Ben babamın yanındaydım ama mesleği Mehmet ustadan öğrendim." dedi.

Bakırcılığın el emeği göz nuruyla yapılan bir meslek olduğunu belirten Büyükçıkrıkçı, "Büyük bir felaket yaşadık. Bu zor günlerin üstesinden geleceğimize inancımız tam. İnanın biz küllerimizden yeniden doğduk. Yaşadığımız felaketin ardından sadece Türkiye değil, tüm dünya bize elini uzattı. Biz de iş yerimizi düzenleyerek ayağa kalkmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Uzun zaman iş yerinin kapalı kaldığını, deprem öncesinden de birçok siparişini bulunduğunu dile getiren Büyükçıkrıkçı, siparişlere cevap veremediği için üzgün olduğunu söyledi.

- "Ustamızın bize kattıklarını, sanatı yaşatmaya çalışacağız"

Deprem nedeniyle çevresindeki iş yerlerinin yıkıldığını, kendi iş yerinin ise hafif hasarlı olduğunu anlatan Büyükçıkrıkçı, şunları kaydetti:

"İş yerimi toparlamaya çalışıyorum. Kahramanmaraş'ın ekonomisi ayağa kalkmazsa biz ayağa kalkamayız. Biz Kahramanmaraşlıyız, buradan hiçbir yere gitmeyiz. Bu memleket nice badireler atlattı. Bu mesleği yapan 4 ustaydık, bir tanesi depremde hayatını kaybetti. Bugün sadece Kahramanmaraş değil, dünya bir ustayı kaybetti."

Ustasını kaybetmenin üzüntüsünü yaşadığını dile getiren Büyükçıkrıkçı, "Allah ustamıza rahmet eylesin. Onun bize kattıklarını, sanatı yaşatmaya çalışacağız. Onun elinde bugünlere geldik. Çok büyük bir acı." ifadelerini kullandı.





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