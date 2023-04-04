Depremzede kadınlar ilmek atarak afetin etkisinden uzaklaşıyor

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat'taki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta, çadır kentte kalan kadınlar, katıldıkları örgü kursunda ilmek atarak afetin etkisinden uzaklaşıyor.

Depremlerin ardından evleri yıkılan ya da hasar gören binlerce afetzede, kentte farklı noktalarda oluşturulan çadır ve konteyner kentlerde kalıyor.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü'nde kurulan çadır kentte kalan kadınlar için Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) tarafından destek merkezi oluşturuldu.

Merkezde, öğleden önce mukabele geleneği sürdürülüyor.

Mukabeleyi takip eden depremzede kadınlar, kurs öğreticisinin Kur'an-ı Kerim tilavetini dinliyor.

Öğleden sonra da kursta depremzede kadınlara, şiş, tığ örücülüğü, basit dikiş teknikleri ve el nakışı öğretiliyor.

Kadınlar örgü örüp afetin psikolojik etkisinden uzaklaşarak moral buluyor.

KADEM Kahramanmaraş Temsilcisi Ayşe Taşkıran, AA muhabirine, depremde derneğin il binasının da yıkıldığını söyledi.



Taşkıran, "Projelerimiz, çalışmalarımız enkaz altında kaldı. Depremin ardından ekip olarak bir araya gelmeyi başardık. KADEM Genel Merkezimizin desteğiyle burada bir merkez oluşturduk. Kadınlarımızı hem sosyal hem de psikolojik anlamda güçlendirmek istiyoruz. Böylece depremin etkisini daha kolay atlatabilmelerini amaçlıyoruz." dedi.

Taşkıran, kadınların yoğun ilgi gösterdikleri kurslarda hem vakit geçirdiğini hem sosyalleştiğini dile getirdi.

Merkeze gelen herkesin aynı kaderi paylaştığını ifade eden Taşkıran,"Hepimiz depremzedeyiz, hepimiz derttaşız. Dertlerimizi paylaşmak bize iyi geliyor. Bundan sonra da kurslarımızı devam ettirmek istiyoruz. Yapılacak çalışmalar sonucu bazı konteyner kentlere terapi odaları kuracağız. Depremzedelere hiçbir zaman yalnız olmadıklarını hissettirmeye çalışacağız." diye konuştu.

Afetzede Meliha Parlak da kursta ilmek atarak biraz da olsa depremin etkisinden uzaklaştıklarını belirtti.

Çocuklarını da eğitime götürdüğünü söyleyen Parlak, "Onları beklerken burada vakit geçiriyorum. Örgü, iğne oyası yapıyorum. Burada depremi unutmaya çalışıyoruz. Deprem hepimizi, ilimizi kötü etkiledi. Unutamıyoruz ama mecburen unutmaya çalışıyoruz. İnsan bir şeylerle uğraşınca sorunlarından uzaklaşıyor." ifadelerini kullandı.

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